Son Mühür/ Osman Günden - Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yılı, Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde büyük bir coşku ile kutlandı. Öğrenciler, öğretmenler ve idareciler, döneme özgü kıyafetler ve hazırladıkları gösterilerle Cumhuriyet ruhunu yansıtarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

KOSBİ’de Cumhuriyet yürüyüşü

Kutlamalar, KOSBİ yönetim binası önünden başlayan “Cumhuriyet Yürüyüşü” ile başladı. Okul bandosunun çaldığı marşlar eşliğinde düzenlenen yürüyüş, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi güzergâhında devam etti. Kortej, OSB çalışanları ve vatandaşların alkışları ile karşılandı.

Törene Kemalpaşa Kaymakamı Musa Sarı, KOSBİ Bölge Müdürü Salman Eldeş, Mali ve İdari İşler Şube Müdürü Nilgün Tutar Doğan, Kemalpaşa Belediyesi Meclis Üyesi Mükremin Zülkadiroğlu, EKO Endüstri Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Yöntem, KESİAD temsilcisi Zafer Özken, öğrenciler ve veliler katıldı.

Cumhuriyete giden yol sahnelendi

Programda öğrenciler tarafından sahnelenen “Cumhuriyete Giden Yol” adlı canlandırma büyük beğeni aldı. Milli Mücadele döneminin ruhunu başarıyla yansıtan öğrenciler, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Halk oyunları gösterisi, Cumhuriyet Korosu’nun seslendirdiği marşlar ve drone gösterisi törene renk kattı. Okul meclis başkanının mazbata teslim töreni de öğrencilerin Cumhuriyetin demokratik kazanımlarını yaşayarak öğrenmesine katkı sundu.

Okul müdürü Gowans: “Cumhuriyet emanetimizdir”

Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik MTAL Müdürü Nuray Gowans programdaki konuşmasında Cumhuriyet’in önemine dikkat çekti: “Kurtuluş Mücadelemiz olağanüstü bir seferberlikle kazanıldı. Genci, yaşlısı, kadını, çocuğu ile bu millet tırnaklarıyla toprağa tutundu. Cumhuriyet; cehalete, yoksulluğa ve karanlığa karşı verilen mücadelenin adıdır. Atatürk’ün önderliğinde kurulan bu devlet, gençlerimize emanet edildi. Cumhuriyet, korunması ve gelecek kuşaklara taşınması gereken en değerli mirastır. İnanç ve umutla sizlere emanet ediyoruz. 102’nci yaşımız kutlu olsun.”

Coşku marşlarla taçlandı

Program, Cumhuriyet marşlarının seslendirilmesi ve alkışlar eşliğinde tamamlandı. Öğrenciler, Cumhuriyet değerlerine bağlılıklarını gururla gösterdi.