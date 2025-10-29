Son Mühür/ Merve Turan- Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, İzmir’in toplu ulaşım araçları hem şiddetle mücadele hem de güvenli ulaşım konusunda farkındalık yaratacak birer bilgilendirme alanına dönüştü.

410 otobüse yerleştirilen afişlerde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 183 Şiddetle Mücadele Hattı, KADES mobil uygulaması, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi (0232 293 42 93) ve 153 Hemşehri İletişim Merkezi numaraları yer alıyor. Kadınların şiddet karşısında hızlıca destek alabilmesi hedefleniyor.

Durak ekranlarında “gece güvenli iniş” hatırlatması

Projeyle birlikte, otobüs duraklarındaki dijital ekranlara da kadın yolculara özel bilgilendirici görseller yansıtıldı. Buna göre, kadın yolcular 22.00 ile 06.00 saatleri arasında güzergâh üzerinde trafik güvenliğini tehlikeye atmayacak noktalarda, durak harici yerlerde araçtan inebiliyor.

Bu uygulama, kadınların gece saatlerinde toplu taşıma kullanırken kendilerini daha güvende hissetmelerini amaçlıyor.

“Amaç, doğru mekanizmalara erişimi kolaylaştırmak”

Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ, yürütülen projenin Yerel Eşitlik Eylem Planı’nın “Ulaşım” başlığı altında önemli bir adım olduğunu belirtti.

Payamlıdağ, “Toplumsal cinsiyet eşitliğini yaşamın her alanında görünür kılmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, acil durum hatlarının bilinirliğini artırmak ve doğru mekanizmalara erişimi kolaylaştırmak için 410 otobüse bilgilendirme afişlerimizi yerleştirdik. Otobüsler, kadınların yanı sıra erkeklerin de görebileceği kamusal alanlar olduğu için bilgilendirmenin yaygın etkisi büyük olacak” dedi.

Ayrıca, 22.00-06.00 saatleri arasında kadın yolcuların istedikleri noktada inebilmesini sağlayan uygulamanın da kadınlar için güvenli ulaşımı güçlendirdiğini ifade etti.

“Güvenliği sağlayan bir uygulama”

Hat şoförü Songül Güven, projenin kadın yolcular açısından son derece faydalı olduğunu vurguladı. Güven, “Bu çalışmayı çok doğru buluyorum. Gün içinde çok sayıda yolcu taşıyoruz, bu nedenle bilgilendirme afişleri büyük önem taşıyor. Kadın yolcuların gece saatlerinde güzergâh üzerindeki istedikleri noktada inebilmesi onların güvenliğini artırıyor. Kadınlar için çok anlamlı bir proje” ifadelerini kullandı.

Kadınlar için güvenli ulaşımda yeni dönem

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yerel Eşitlik Eylem Planı çerçevesinde yürütülen bu çalışma, şehir içi ulaşımda kadınların kendilerini güvende hissetmeleri için atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Belediyenin, ilerleyen süreçte toplumsal cinsiyet eşitliği doğrultusunda farklı alanlarda da benzer farkındalık projeleri yürütmesi bekleniyor.