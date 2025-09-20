İzmir Körfezi Üçkuyular İskelesi yakınlarında ölü balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor.

Geçen yıllarda gündeme gelen ve bu yıl ağustos ayında yeniden başlayan İzmir Körfezi'ndeki kötü koku ve balık ölümleri sürüyor.

Körfezin Üçkuyular İskelesi yakınlarında dün görülen balık ölümleri bugün de sürdü.

Balık tutmak için sahile gelen 61 yaşındaki Yılmaz Demirtaş, gördüğü manzara nedeniyle çok üzüldüğünü ifade ederek, şunları söyledi:

“Şaşırdım, şoke oldum. Yıllardır burada oturuyorum ve ilk defa böyle balık ölümüne şahit oluyorum. Balık tutma hevesim kaçtı, yetkililer bu konuyu araştırsınlar. Vatandaşlar bu balıkları yiyerek zehirlenmesinler. Tonlarca balık ölüp gidiyor, üzüldüm, yazık, günah.”

"'2023’te çok kötüye gidiyoruz' demiştik"

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, son iki yıldır kirliliğin giderek arttığını belirterek, balık ölümlerinin ana sebebinin oksijen yetersizliği ve atık yükü olduğunu söyleyerek şunları eklemişti:

“2023’te çok kötüye gidiyoruz dedik. Ama çözüm için adım atılmadı. Tek çözüm, derelerden ve fabrikalardan gelen atıkların arıtılmasıdır. Körfez mahvoldu. Defalarca uyardık, yapılması gereken tek şey arıtmaları tam kapasiteyle çalıştırmaktır.”