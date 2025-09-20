İzmir’in Buca ilçesinde çöplerin toplanmaması nedeniyle kirlilik ve kötü kokuya maruz kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Mahalle sakinleri, belediyeden çözüm bekliyor.

İzmir’in Buca ilçesinde çöplerin toplanmaması, hem çevre kirliliğine hem de kötü kokuya neden oldu. İlçe sakinleri, özellikle yaz aylarında artan rahatsızlığın yaşamı olumsuz etkilediğini belirterek belediyeyi göreve çağırdı.

“Vergimizi ödüyoruz, hizmet alamıyoruz”

İnönü Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Münir Coşkun, yılın belli dönemlerinde Almanya’dan gelerek İzmir’de kaldığını söyledi. Çöplerden yayılan kokudan geçecek yol bulamadığını dile getiren Coşkun, “Memleketimizi görmeye geliyoruz ama bu çöplerin kokusundan kusacak gibi oluyoruz. Almanya’da sokaklarda bir izmarit bile göremezsiniz. İnsanlar şu durumun içinde yaşıyor. Belediye vergisini alıyor ama hizmet ortada yok” dedi.

“Yollardan geçemiyoruz”

Mahalle sakinlerinden Mustafa Demirtaş da çöp sorununun günlük yaşamı olumsuz etkilediğini vurguladı. Demirtaş, “Kendi evlerinin önü böyle olamaz. Dün çöpler yüzünden yoldan geçemedim, kaza yaptım. Yolların hali ortada, araçlarımız zarar görüyor. Vatandaşa hizmet yok” diye konuştu.

“Parklarda oturamıyoruz”

Bir diğer mahalle sakini Mehmet Yasin Çalış ise sinek ve koku nedeniyle parklarda dahi oturamadıklarını belirtti. Çalış, “Şu çöplerin bedelini biz mi ödeyeceğiz? Parklarda oturamıyoruz, sinekten durulmuyor” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Çöp yığınları gözleniyor

Öte yandan Hatboyu Caddesi’nde de çöp konteynerlerinin dolup taştığı, biriken atıkların cadde boyunca kötü kokuya sebep olduğu gözlendi.