Son Mühür- İzmir’de hafta sonu etkili olan yağışların ardından, İzmir Körfezi çevresinde kötü koku şikayetleri yeniden arttı. Gün içinde kısa sürede etkisini gösteren ağır koku, hem iş yerlerinde hem de evlerde hissedildi.

Vatandaşlar, özellikle Karşıyaka, Bayraklı, Alsancak ve Mavişehir hattında yoğunlaşan kokudan dolayı büyük rahatsızlık yaşadı. Kentin birçok noktasında ölü balık ve kanalizasyon kokusunu andıran ağır bir koku yayıldı. İzmirliler, pencerelerini açamadı. Bazı iş yerlerinin de cam ve kapılarını kapatarak önlem almaya çalıştı.

Koku öğle saatlerinden itibaren rüzgârla birlikte geniş bir alana yayıldı. Özellikle sahil hattında yaşayanlar vatandaşlar, denizden gelen keskin kokunun yağmur sonrası arttığını belirtti. Dışarıda olan vatandaşlar burunlarını kapatarak yürümek zorunda kaldı.

İŞ YERLERİNDE DE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Karşıyaka Çarşısı ve Bayraklı sahilindeki birçok iş yerinin, koku nedeniyle pencerelerini ve kapılarını kapattığı görüldü. Restoran ve kafelerde oturan bazı vatandaşlar ise kokunun yoğunluğu nedeniyle dışarıyı terk etti.