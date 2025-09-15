Son Mühür/ Emine Kulak- Buca Belediyesi’nde hakları için mücadele eden işçilerin belediye binası önündeki nöbeti 7. gününe girdi. Öte yandan dün Buca Belediyesi, maaşların ödenmemesi nedeniyle gerçekleşen iş bırakma ve işten kaçınma eylemleri hakkında yazılı bir açıklama yapmıştı. Açıklamada, süren eylemlerin başlangıçtaki amacının ötesine geçerek kamu hizmetlerinde aksamalara yol açtığı belirtti ve Belediyenin, bu süreçte yasal adımlar atacağını duyurmuştu.

"YASAL İŞLEMLERİ ONLAR İÇİN BAŞLATILACAK"

Bugün ise Buca Belediyesi’nde maaşlarını alamadıkları için belediye binası önünde nöbet tutan işçilere bağlı Disk Genel İş 6 No’lu Şube, dün akşam gelen mesajlar üzerinden yeni bir açıklama yaptı. Sendika temsilcileri, gelen mesajların suç teşkil ettiğini belirterek, “Anayasal olarak suç işliyorlar. Gereken yasal işlem onlar için başlatılacaktır” dedi.

"DİSK'TEN İSTİFA EDİN MESAJLARI ATMIŞLAR"

Açıklamada, belediye yönetiminin 1,5 yıldır ücretleri zamanında ödemediği vurgulanarak,” 1.5 yıldır bir gün olsun ücretimizi zamanında ödememişler. Bizi çalıştırmaya mahkum ettiler. 1.5 yıldır toplu sözleşmememiz, geriye dönüklerimiz ödenmedi. Bu hak arayışına girdiğimizde de bizimle dalga geçer gibi durumu idare edin diyor. Bu durumu kabul etmediğimizi ve vazgeçmeyeceğimizi söylememize rağmen bir takım mesajlar atmışlar. Bu saatten sonra geri adım atan namerttir. Bazı arkadaşlarımıza mesaj atarak sendikadan istifa edin demişler. Bunun cezası 3 ile 6 yılla hapis cezası olduğunu bilmiyorlar mı? Kimse yaptığı yanına kar kalacak zannetmesin. Öte yandan istifa eden arkadaşlar da bilsin ki Sözleşmede geçtiği gibi hiçbir yasal haklarından yararlanamayacaklar. Ancak o arkadaşlarımız bugün 12:00'ye kadar gelsinler, geri dönsünler. Biz onların yanındayız. Burada kim haksızlık yaptıysa yanına bırakmayacağız. Tek bir işçimize yasal işlem yaparlarsa mücadelemiz olacak demiştik. Yapmaya devam ediyorlar yapsınlar bakalım ne olacak. Geriye dönük iki maaşın yüzde 80’ini verdiklerini söylüyorlar. Geriye dönük maaşlarımızın hepsini istiyoruz. Burada işçinin tek bir kuruşu verilinceye kadar bu mücadele devam edecek de diyebiliriz" diye konuştu.