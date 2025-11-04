Son Mühür- İzmir’in Konak ilçesine bağlı İkiçeşmelik semtinde meydana gelen silahlı saldırı, mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, hareket halindeki bir araca kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Polis kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırganın motosikletle olay yerine geldiği ve 34 YGU 279 plakalı araca defalarca ateş ettiği öğrenildi. Saldırı sırasında araçta bulunan iki kişi, vücutlarının çeşitli yerlerinden isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı.

Polis ve sağlık ekipleri olay yerindeydi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırının yaşandığı alanı güvenlik şeridiyle çevreleyerek geniş çaplı inceleme başlattı.

Soruşturma sürüyor

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırının nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.