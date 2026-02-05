İzmir’in Konak ilçesinde polis ekiplerinin aranan şahıslara yönelik yürüttüğü çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari yakalanarak adli mercilere teslim edildi.

Devriye ekiplerinden nokta operasyon

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı ekipler, aranan şahısların yakalanmasına yönelik bugün ilçe genelinde denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. Yapılan kontroller sırasında şüphe üzerine durdurulan kişilerin kimlik sorguları yapıldı.

17 yıl hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı

Ekiplerin yaptığı sorgulamada Ö.T. (32) isimli şahsın, “Çocuğun Cinsel İstismarı” ve “Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması” suçlarından toplam 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık suçundan aranan firari yakalandı

Aynı gün yürütülen çalışmalar kapsamında yakalanan bir diğer şüpheli Ö.B. (29) hakkında yapılan incelemede ise, “Adet Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 14 yıl 7 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi. Emniyet yetkilileri, aranan şahıslara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.