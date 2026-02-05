İzmir’de öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağış, kent genelinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Çeşme ve Urla’dan gelen yağış dalgası, merkez ilçelerde su baskınlarına ve ulaşımda aksamalara yol açtı.

Yağış dalga dalga ilerledi

Kentte öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede şiddetini artırarak özellikle Çeşme ve Urla ilçelerinde etkili oldu. Bu bölgelerden ilerleyen yağış dalgası, İzmir kent merkezine ulaşarak geniş bir alanda hissedildi.

Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Sağanak nedeniyle ana arterler ve ara sokaklarda yoğun su birikintileri oluştu. Rögarların taşması sonucu birçok noktada yollar adeta göle dönerken, yağmur sularının cadde ve derelerden akarak denize karıştığı gözlendi.

Kıyı şeridinde deniz kırmızıya döndü

Yoğun yağışla birlikte cadde ve derelerden gelen suların denize ulaşması, kıyı kesimlerinde dikkat çekici bir manzaraya neden oldu. Taşınan toprak ve atıklar nedeniyle deniz suyunun renginin kırmızıya döndüğü görüldü.

Trafikte zor anlar yaşandı

Şiddetli yağış, kent genelinde trafiği de olumsuz etkiledi. Suyla kaplanan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler uzun süre trafikte mahsur kaldı. Bazı bölgelerde trafik akışı yavaşladı, kimi noktalarda ise tamamen durma noktasına geldi.

Ekipler sahaya indi

Su baskınlarının yaşandığı bölgelerde İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Tıkanan mazgalların açılması ve biriken suların tahliyesi için ekiplerin sahada yoğun mesai yaptığı bildirildi.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, yağışın etkisini sürdürme ihtimaline karşı vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.