Son Mühür / Merve Turan- Ege Üniversitesi, eğitimde kalite güvencesi ve sürekli iyileştirme hedefi doğrultusunda yürüttüğü akreditasyon çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği – MEDEK tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, üniversite bünyesindeki meslek yüksekokullarında yer alan 6 ön lisans programı akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

Senato toplantısında akreditasyon sonuçları paylaşıldı

MEDEK tarafından yürütülen değerlendirme sürecinin sonuçları, Musa Alcı başkanlığında gerçekleştirilen Ege Üniversitesi Senato Toplantısı’nda kamuoyuyla paylaşıldı. Toplantıda, akreditasyon alan programların üniversitenin eğitim kalitesine sunduğu katkılar vurgulandı.

“Kalite ve akreditasyon üniversitemizin ayrılmaz bir parçası”

Ege Üniversitesi’nin eğitim ve araştırma alanında kalite standartlarını her geçen gün yükselttiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, kalite odaklı yönetim anlayışını şu sözlerle dile getirdi:

“Kaliteyi ve akreditasyonu üniversitemizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Şeffaflık ve sürekli iyileştirme ilkeleri doğrultusunda kalite çıtamızı yükseltmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda meslek yüksekokullarımız akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamladı.”

Akreditasyon alan programlar açıklandı

Rektör Alcı, MEDEK tarafından akreditasyon belgesi almaya hak kazanan programları da kamuoyuyla paylaştı. Buna göre:

Ege Meslek Yüksekokulu

Makine

Resim Konstrüksiyon

Gıda Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Ödemiş Meslek Yüksekokulu

Süt ve Besi Hayvancılığı

Tire Kutsan Meslek Yüksekokulu

Gıda Teknolojisi

Bilgisayar Programcılığı

Akademik ve idari personele teşekkür

Akreditasyon sürecinde emeği geçen tüm akademik ve idari personele teşekkür eden Rektör Alcı, bu başarının üniversitenin mesleki eğitimdeki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu ifade etti.

Akreditasyon belgeleri takdim edildi

Senato toplantısının sonunda, MEDEK tarafından akredite edilen programlara ait akreditasyon belgeleri, Rektör Prof. Dr. Musa Alcı tarafından ilgili birim yöneticilerine takdim edildi.