Son Mühür/Merve Turan- AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay arasında bir süredir kamuoyuna yansıyan “montaj video” tartışması hukuki boyuta taşındı. Başdaş, kendisi hakkında algı oluşturulduğunu öne sürerek Başkan Tugay’a 100 bin TL’lik hakaret davası açtığını açıkladı.

Tartışmanın fitilini Kordon paylaşımı ateşledi

İzmir’de etkili olan yağışların ardından Kordon’da yaşanan su baskınlarıyla ilgili yapılan paylaşımlar, iki isim arasındaki gerilimi artırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, söz konusu süreçte AK Parti Konak İlçe Başkanı Başdaş’ı hedef alarak, kamuoyunda algı yaratmaya çalıştığını ileri sürmüştü. Bu açıklamalara yanıt veren Başdaş ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak hukuki yollara başvurdu.

“Görüntüler olduğu gibi paylaşıldı”

Başdaş, yazılı açıklamasında Başkan Tugay’ın sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülerin montajlandığını öne sürdü. Tugay’ın, yoğun yağışların yaşandığı günlerde kendisinin de yer aldığı bir görüntüyü kesip biçerek servis ettiğini ifade eden Başdaş, “Paylaşılan görüntülerde tarafımca yapılmış herhangi bir kurgu, yönlendirme ya da manipülasyon yoktur. Görüntüler sahadaki durumu olduğu gibi yansıtmaktadır” dedi.

“Belediye ekipleri alanda değildi”

Başdaş, paylaşımdan yaklaşık bir saat sonra sahaya ait kesintisiz ve gerçek görüntüleri kamuoyuyla paylaştığını belirterek, “Videonun yayınlandığı anlarda alanda herhangi bir belediye ekibinin bulunmadığı açıkça görülmektedir” ifadelerini kullandı. Paylaşımının algı oluşturma amacı taşımadığını vurgulayan Başdaş, kendisine yönelik suçlamaların asılsız olduğunu dile getirdi.

“Balık tutan kişiyle bağım yok”

Görüntülerde yer alan ve olta ile balık tutan kişiyle arasında herhangi bir tanışıklık ya da bağ bulunmadığını da açıklayan Başdaş, bu detay üzerinden oluşturulan yorumların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

“Basına bilinçli şekilde servis edildi”

Başdaş, Tugay’ın paylaşımının kısa sürede ulusal ve yerel basın kuruluşlarına servis edildiğini savunarak, “Hiçbir teknik inceleme yapılmadan, uzman görüşüne başvurulmadan haberleştirildi” dedi. Bu durumun hem kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine hem de kendisi ve ailesinin hakaretlere maruz kalmasına yol açtığını ifade etti.

“Bu bir manipülasyon girişimidir”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı’nın altyapı sorunlarını tartışmak yerine eleştiri yapanları hedef aldığını ileri süren Başdaş, “Kendi yönetim zaafını örtmek için gerçeği çarpıtan bir paylaşım yapılması ve bunun yaygınlaştırılması siyasi bir tavır değil, bilinçli bir manipülasyondur” değerlendirmesinde bulundu.

“Hakaret davası açtım”

Yaşananlar üzerine hukuki süreç başlattığını duyuran Başdaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında 100 bin TL’lik hakaret davası açtığını açıkladı. Davanın amacının gerçeğin uzmanlar tarafından ortaya konulması olduğunu belirten Başdaş, “Montajın ve algı zincirinin tespit edilmesini istiyorum” dedi.

“Tazminatı altyapı için bağışlayacağım”

Başdaş, dava sonucunda hükmedilecek tazminatın İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin belirleyeceği bir kuruma, altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere bağışlanacağını da kamuoyuyla paylaştı. Açıklamasını, “Bizim meselemiz polemik değil, hakikatin ortaya çıkmasıdır. Algı değil, gerçek kazansın” sözleriyle tamamladı.