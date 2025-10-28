Son Mühür- Karabağlar’da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen 750 sosyal konutluk projeyle ilgili tartışmalar giderek kızışıyor. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın, bu konutların ruhsatsız ve kaçak olduğu yönündeki iddialarına, AK Parti Karabağlar İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'dan çok sert bir yanıt geldi. Başkan Uzun, TOKİ'nin yürüttüğü projenin tamamen hukuki zeminde ilerlediğini ve Belediye Başkanı Kınay'ın dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma çabalarını engellediğini vurguladı.

TOKİ projesi hukuki zeminde: Tüm izinler tamamlandı

TOKİ'nin Karabağlar'daki sosyal konut hamlesinin yasal dayanağını güçlü bir şekilde savunan Başkan Uzun, projenin inşa edildiği alanın hem imar hem de plan açısından eksiksiz olduğunu dile getirdi. Açılan tüm hukuki süreçlerin ve davaların reddedildiğini, yürütmeyi durdurma kararı gibi bir engelin söz konusu olmadığını belirtti. Müteahhit firmanın yer tesliminin hemen ardından çalışmalara başladığını ekleyen Uzun, 750 konutluk bu projenin öncelikli olarak şehit yakınları, gaziler ve dar gelirli Karabağlar sakinleri için hayata geçirildiğinin altını çizdi. Uzun, "Kendisini sosyal demokrat olarak tanımlayan bir belediye başkanının, sosyal konutlara, yani en zor durumdaki ailelerin yuva kurmasına karşı çıkması kabul edilemez bir çelişkidir. Bu durum, sosyal demokratlığın sadece dilden ibaret olduğunu gösteriyor, maalesef pratikte bir karşılığı yok" ifadeleriyle Kınay’ın siyasi duruşunu sorguladı.

Yıllardır süren üniversite mağduriyeti ve kentsel dönüşüm engelleri

Başkan Uzun, Karabağlar Belediyesi'nin hukuk yollarını kullanarak engellediği tek projenin sosyal konutlar olmadığını da hatırlattı. CHP'li belediyenin açtığı davalar nedeniyle, ilçede planlanan üniversite projesinin yıllardır tamamlanamadığını ve öğrencilerin halen prefabrik yapılarda eğitim görmek zorunda kaldığını belirterek bu durumu eleştirdi. Uzun, "CHP’li yönetim, sadece üniversiteye değil, aynı zamanda kentsel dönüşüm çalışmalarının hayata geçirilmesine de sürekli olarak mahkemeye başvurarak engel oluyor. Bu durum, Karabağlar'ın gelişimine yakışmıyor. Hatta yatay mimari prensiplerine uygun olarak tasarlanan örnek projelerin bile önü kesilmeye çalışıldı" şeklinde konuşarak, belediyenin ilçenin geleceğine dair vizyon eksikliğini ve icraat karşıtı tutumunu sert bir dille eleştirdi.

Muhtarların isyanı: "Belediyede kimse bizi dinlemiyor"

Karabağlar Belediyesi'ndeki yönetim zafiyetine ve iletişim sorununa da dikkat çeken Uzun, mahalle muhtarlarının yaşadığı sıkıntıları gündeme taşıdı. Muhtarların belediye yönetimiyle muhatap bulamamaktan şikayetçi olduğunu ve bu nedenle bazı muhtarların komşu ilçelere bağlanma taleplerini dile getirdiğini aktardı. Uzun, "Muhtarlarımız isyan ediyor. Hem ilçeye yabancı olduklarını hem de kendileriyle iletişim kurulmadığını söylüyorlar. En küçük hizmet talepleri dahi karşılanmıyor. Cenaze hizmeti için araç talep eden mahalleye bile 'araç yok' denilerek geri çevriliyor. Böyle bir yönetim anlayışından halkımız ne bekleyebilir?" diyerek belediyedeki hizmet aksaklıklar olduğunu belirtti.

İki yıla yaklaşan sürede sıfır icraat ve kanunlara seçici yaklaşım

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın yaklaşık iki yıllık görev süresince somut hiçbir icraat ortaya koyamadığını vurgulayan Uzun, sözlerini şu şekilde noktaladı: "Sayın Başkan, ne yazık ki kanunları işine geldiği gibi yorumlayarak uyguluyor. Hatta bazı özel şahıslara özel hizmetler sağlayabildiği konuşuluyor. Koltuğa oturduğu günden bu yana Karabağlar'a taş üstüne taş koymamış bir başkandan bahsediyoruz. Karabağlar'a yabancı bir yöneticinin faturasını ödemek zorunda kalan maalesef Karabağlar halkıdır. Başkan ilçeyi tanımıyor, Karabağlar'a yazık oluyor." Bu eleştirilerle Uzun, ilçenin hızla gelişime ihtiyacı olduğu bir dönemde, mevcut yönetimin Karabağlar'ı yerinde saydırdığını savundu.