İzmir’in Karabağlar ilçesinde hastaneye silahla yaralı halde başvuran ve verdiği çelişkili ifadelerle dikkat çeken M.A.B.’nin ev ve aracında yapılan aramada çok sayıda silah, mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak M.A.B. ile birlikte babası ve eniştesi gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, gündüz saatlerinde tabancayla yaralanmış halde Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gelen M.A.B., sağlık ekiplerine ve hastane polislerine olayın nasıl gerçekleştiğine dair farklı ve tutarsız beyanlar verdi. Tedaviyi kabul etmeyerek hastaneden ayrılan şüphelinin ifadeleri üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Adresi tespit edildi, operasyon düzenlendi

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın yaşandığı adresi tespit ederek operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada ruhsatsız Uzi marka makineli tabanca, ruhsatsız bir tabanca, iki ruhsatsız pompalı av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda şarjör ve mühimmat ile çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu. Aramada ayrıca 139 uyuşturucu hap, yaklaşık 30 gram esrar ve 63 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüphelinin evinin önünde bulunan otomobilde de arama yapan ekipler, 9 mm çapında 69 fişek ve bir adet Rambo bıçağına el koydu. Polis ekipleri, kendisini kazayla vurduğunu öne süren M.A.B.’nin tedavi olmak için daha sonra başka bir sağlık kuruluşuna gittiğini belirledi.

Tedavisinin ardından M.A.B. ile birlikte evde bulunan babası A.B. ve eniştesi Ö.G. gözaltına alındı. Üç şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.