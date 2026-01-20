İzmir'de gerçekleştirilen, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu olarak gösterilen Narko-Kapan operasyonunun yankıları sürmeye devam ediyor. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde yürütülen işlemleri yerinde inceledi. Uyuşturucu Suçları Soruşturma Bürosundan sorumlu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gültekin TOPSAKAL ve büroda görevli Cumhuriyet Savcıları da Yeldan'a eşlik ederken, birlikte operasyon sürecine ilişkin bilgiler alındı.

Ali Yeldan'dan operasyon değerlendirmesi!

Operasyon sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, "Devletin kararlı duruşunu sahaya yansıtan bu büyük mücadelede görev alan tüm emniyet mensuplarımız, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakârca çalışmaktadır. Sokaklarımızı zehir tacirlerinden arındırmak, evlatlarımızın geleceğini korumak devlet olmanın en temel sorumluluğudur. Gençlerimizi karanlığa sürüklemek isteyen hiçbir suç odağına asla geçit verilmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti, gençlerini uyuşturucu bataklığına teslim etmeyecek kadar güçlü, köklü ve sarsılmaz bir iradeye sahiptir." ifadelerini kullandı.