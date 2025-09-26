Konak’ın Çankaya semtinde çevre kirliliği ve çöp yığınları nedeniyle ortaya çıkan fare, sokakta devriye gezen bir kedinin dikkatini çekti.

Kedinin fark etmesiyle başlayan kovalamaca, çevredekilerin şaşkın bakışlarına sahne oldu. Ancak kedi, fareyi yakalamakta başarılı olamadı.

Esnaf maç spikeri gibi anlattı

Olay anına tanıklık eden esnaf Abdulgani Güleç, yaşanan kovalamacayı adeta bir futbol maçı anlatır gibi heyecanla yorumladı. Spiker edasıyla yapılan bu anlatım, çevredeki insanlara hem şaşkınlık hem de eğlenceli anlar yaşattı.

Çöp ve çevre kirliliği sorununu bir kez daha gündeme taşındı

Esnafın spiker tarzı anlatımıyla kaydedilen görüntüler, kısa sürede sosyal medyada paylaşılarak ilgi topladı. İzleyenler hem çöplerin oluşturduğu kirliliğe hem de kedinin başarısız kovalamacasına dikkat çekerken, renkli yorumlar da gündem oldu. Olay, Konak’ta uzun süredir gündemde olan çöp ve çevre kirliliği sorununu bir kez daha gündeme taşıdı.