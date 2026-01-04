Son Mühür / Osman Günden - İzmir siyasetinde Çankaya Katlı Otoparkı gerilimi sürüyor. Karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ederken bir açıklama da AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'dan geldi. Plan konusunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yanıt veren Çankırı; kurul kararı uyarınca alanın ihtiyaçları dikkate alınarak katlı otopark kullanımının mümkün olduğunu, eski planların elinde olduğunu ve o planlara göre bu yapının doğru ve mevzuata uygun olduğunu söyledi.

Çankırı, "Kurul kararı uyarınca alanın ihtiyaçları dikkate alınarak katlı otopark kullanımı mümkün. Alan 1. derece arkeolojik sit olmadığı için, mevcut plana göre yapılaşma mümkün görülmüyorsa bile — ki bu yaklaşım doğru değildir — katlı otoparkın yer alacağı yeni bir plan kararı da üretilebilir. Yani engel yok; engel, siyasi irade eksikliğidir. Merak etmeyin Sayın Başkan; sizde yoksa bende var o eski planlar ve o planlara göre bu yapı doğru ve mevzuata uygun yapılmıştı." ifadelerini kullandı.

Ceyda Bölünmez Çankırı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Geçmiş dönem belediye başkanlarını suçlama alışkanlığına artık bir son vermek gerekmiyor mu? Çankaya Katlı Otoparkı yapıldığı dönemde onaylı imar planında burası zaten katlı otopark olarak görülüyordu. Yani yapı kaçak değil, plana uygun yapıldı. Kemeraltı’nın ihtiyaçları düşünülerek doğru bir adım atıldı. Asıl sorun bugün: 3. derece arkeolojik sit alanı ilan edilen bu bölge için, sit kararına uygun plan yapılmamasıdır. Oysa mevcut mevzuat, belediyeye eski plana uygun yapı kararı alma imkânı tanıyor. Buna rağmen belediye, kurul kararlarına aykırı davranıyor ve bilinçsizce geçmişi suçluyor. Sayın Başkan, size bu yanlış bilgileri kim veriyorsa, lütfen onları yeniden değerlendirin.

Ortada güçlendirme projesi olmadan maliyet hesabı yapanlar… Kendi keyfine göre pankart asıp “kapatıyoruz” diyenler… Esnaf tepki gösterince pankartı geri kaldıranlar… Güçlendirme için yetki isteyip 1,5 yıldır bu yetkiyi kullanmayanlar… Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi yazıyla çalışmaları isteyince teslim edemeyenler… Sonra çıkıp, “Şimdi siz yapın” diyorlar.

Biz cevap veriyoruz da, siz de artık gerçek niyetinizi açıklayın: Burada otopark istemiyorsunuz. Halefiniz Tunç Bey’le aynı noktada buluşmuşsunuz “Burası yıkılsın.” Meğer hiçbir çalışma yapmamanızın sebebi de buymuş. Yapıyormuş gibi yaptınız, sonra “Alın siz yapın” dediniz. Niyet aynı, hizmetsizlik aynı… Sonuç da aynı: Mağdur olan Kemeraltı esnafı ve bölgeye gelen vatandaşlarımız.

Oysa 6306 sayılı yasa açık: Çıkacak güçlendirme projesi ve maliyetine, hisseniz oranında katılmak zorundasınız. “Sen yap, ben yokum” deme lüksünüz yok Sayın Başkan. 1,5 yıldır kullanmadığınız yetki ortadayken, şimdi güçlendirme ihalesine Vakıflar Bölge Müdürlüğü çıkıyor. Ancak unutmayın: Süreçten kaçamazsınız; siz de hisseniz oranında bu maliyete katılacaksınız. Bunu da bilin — sonra “Nereden çıktı bu?” demeyin. Siyaset değil, hizmet üretin.

Artık boş açıklamalar yapmak yerine, kentin gerçek sorunlarına odaklanın. Bu şehir sizi, hizmet etmemeniz ve eksik bilgi vermeniz için değil; doğruyu söylemeniz ve çözüm üretmeniz için seçti. Ya bilerek eksik bilgi veriyorsunuz ya da ekibiniz sizi yanıltıyor. Sonuçta kaybeden yine İzmir oluyor — 25 yıldır CHP belediyeciliğinin değişmeyen tablosu bu. Yol, çukur, çöp derken şimdi de otoparksız İzmir gündemde… Mevcut otoparklara da yüzde 185 zam yapılıyor. Bu mudur İzmir’e verilen yeni yıl hediyesi? Yazık…

Teknik gerçekler de ortada:

Otoparkın yapıldığı dönemde alan, imar planında katlı otopark–ticaret–sosyal tesis alanı olarak planlandı ve yapı bu plana göre inşa edildi. Bugünkü sit statüsü 3. derece arkeolojik sit — yani plan ve kurul kararına göre yapılaşma mümkündür. Son planda “arkeoloji ve tarih parkı” kararı bulunsa da plan notlarında “mevcut yapının güçlendirilerek kullanılamayacağına” dair bir yasak yoktur. Aksine, kurul kararı uyarınca alanın ihtiyaçları dikkate alınarak katlı otopark kullanımı mümkün.

Alan 1. derece arkeolojik sit olmadığı için, mevcut plana göre yapılaşma mümkün görülmüyorsa bile — ki bu yaklaşım doğru değildir — katlı otoparkın yer alacağı yeni bir plan kararı da üretilebilir. Yani engel yok; engel, siyasi irade eksikliğidir.

Merak etmeyin Sayın Başkan; sizde yoksa bende var o eski planlar ve o planlara göre bu yapı doğru ve mevzuata uygun yapılmıştı."