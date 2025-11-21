İzmir’in Konak ilçesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, ilçede artan dolandırıcılık vakalarına karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Şüpheli yoğunluk arasında tespit edildi

Dün gerçekleştirilen rutin saha çalışması sırasında ekiplerin dikkatini şüpheli hareketlerde bulunan bir kişi çekti.

Durdurulan kişi üzerinde yapılan kimlik kontrolünde, şahsın N.Y. olduğu ve hakkında 5 ayrı dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 11 yıl 4 ay 7 gün hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Güvenlik birimlerine göre N.Y.’nin, çeşitli dolandırıcılık yöntemleri kullanarak birçok kişiyi mağdur ettiği ve uzun süredir firari olarak arandığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemler tamamlandı

Yakalanan N.Y., Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülerek ifadesi alındı. Emniyetteki resmi işlemleri tamamlanan şüpheli, adliye sevk sürecinin ardından kesinleşmiş hapis cezasının infazı için cezaevine teslim edildi.