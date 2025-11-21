Son Mühür / Yağmur Daştan - Bayındır Belediyesi’nin önceki dönem başkanı Uğur Demirezen’in Sadıkpaşa Mahallesi’ne ilişkin imar planı sürecinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nca verilen iki yıllık sürenin dolmak üzere olduğunu hatırlatması gündeme gelmişti. Eski başkan Demirezen’in açıklamalarına Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu’dan dikkati çeken bir yanıt geldi. Demirezen’in iki yıllık sürenin dolmak üzere olduğu uyarısıyla yaptığı açıklamayı değerlendiren Sakarsu, imar çalışmalarının tamamlandığını ve sürecin planlandığı şekilde ilerlediğini söyledi.

‘Tüh, unuttuk’

Demirezen’in “Top penaltı noktasında, gol niye atılmıyor?” sözleriyle yönelttiği eleştirilere tepki gösteren Sakarsu, “Ben de merak ediyorum düne kadar niyet hatırlatmamış bu planları. Keşke, 8 ay önce hatırlatsaydı, tüh unuttuk! Böyle saçma bir şey olabilir mi?” dedi.

“Benim bütün imarım bitmiş, olay tamamlanmış, arkadaşımız saat 16.30’dan sonra sosyal medya hesabından bir şey yapılmamış gibi paylaşım yapıyor” sözleriyle devam eden Başkan Sakarsu, “Ben planımı bitirdim, çalışmalarımı 10 gün önceden tamamladım. Şaka mı yapıyorlar, uzayda mı yaşıyorlar anlamadım. Çok saçma bir paylaşım yaptı. Planı sahiplenmeye mi çalışıyor onu da anlamadım. Meclisimizde gündeme aldık, görüşmelerimiz sonucu imar komisyonuna havale ettik. İlk meclisten de geçirip onaylanacağını düşünüyoruz. Şimdi mi aklına gelmiş arkadaşın bu planları hatırlatmak?” diye sordu.

“Bayındır’ı onlardan daha çok seviyoruz”

Planların ilk olarak Bayındır Belediye Meclisi’nden geçeceğini sonrasında ise 1 / 1000’lik çalışmalarını tamamlayacaklarının altını çizen Başkan Sakarsu, “Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Bayındır’ı onlardan daha çok seviyoruz. Bitti artık, bu planı bitirip onaylatırsak biz yapmış olacağız. ‘Biz yaptık’ demek adına, ‘Geldi ve hallettiler’ demesinler diye bu çıkışlar yapılıyor. Biz Bayındır’ı herkesten çok düşünüyor, herkesten çok seviyor ve Bayındır için herkesten çok çalışıyoruz. Vatandaşımız rahat olsun, onların rahatı ve mutluluğu için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Bizim herhangi bir art niyetimiz yok, maddi beklentimiz yok. Hiç kimse merak etmesin” diye konuştu.