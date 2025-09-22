İzmir’in Konak ilçesinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüpheli hareketlerde bulunan iki kişiyi durdurarak kimlik sorgulaması yaptı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği tarafından 20 Eylül 2025’te gerçekleştirilen kontrollerde C.G. (19) isimli şahsın, birden fazla kişiyle gece vakti yağma, kamu malına zarar verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 7 dosyada 20 yıl 8 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi.

Aynı gün şüphe üzerine durdurulan E.D. (38) isimli şahsın ise uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak, kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 5 ayrı dosyada toplam 19 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya çıktı.

Her iki şüpheli de gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.