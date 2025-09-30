Son Mühür/ Merve Turan - Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlediği Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Lansmanı’na katıldı. Yerel yönetimlerin sürdürülebilirlik politikalarını tartıştığı panelde, sürdürülebilirliğin günlük yaşamla bütünleşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik sadece teknik projelerle sınırlı değil

“Yerel Yönetimlerde Sürdürülebilirlik Politikaları ve Davranış Değişikliği” başlıklı panelde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve ESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Neşe Gök ile birlikte konuşan Başkan Lâl Denizli, sürdürülebilirliğin teknik terimlere hapsedildiğinde soyut bir alan oluşturduğunu vurguladı.

Denizli, “Asıl görevimiz, teknik çözümleri ortak değerlerin diliyle kentliye tercüme etmek. Bu yüzden Çeşme’de politikaları, davranış değişikliği hedefiyle günlük yaşama bağlıyoruz” dedi.

Çeşme’de örnek uygulamalar

Başkan Denizli, Çeşme Belediyesi’nin sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürütülen projelerden örnekler verdi. SECAP kapsamında karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik planlamalar, Alaçatı Ot Festivali’nde plastik kullanımını sınırlandıran uygulamalar, “Sakız Ağacım Çeşme” projesi ve Temiz Çeşme Temiz Deniz girişimi öne çıkan başlıklar arasında yer aldı.

Ayrıca ilçede kurulan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Yeşil Yakalı Personel Ağı, ata tohumu üretimi, atık mobilyaların değerlendirilmesi ve gençlere verilen çevre eğitimleri de Çeşme’nin sürdürülebilirlik yol haritasının önemli parçaları olarak aktarıldı.

“Temsil, karar ve dönüşüm”

Konuşmasını “Önce çocuklardan başlayarak, hayatın her köşesine adapte edebileceğimiz ufak değişikliklerle ilerlememiz gerekiyor. Köklü değişiklikler istikrarlı ve özverili küçük adımlardan geçiyor” sözleriyle tamamlayan Denizli, Çeşme’de sürdürülebilirliğin “yönetim politikası değil, kolektif yaşam kültürü” olarak inşa edildiğini belirtti.

Panelin ortak mesajı: izmir öncü şehir

Panelde iş dünyası ve özel sektör temsilcileri, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, yenilenebilir enerji, depolama ve şeffaflık başlıklarına dikkat çekti. İzmir’in “Misyon Şehri” kimliğiyle öne çıktığı buluşmada, sürdürülebilir dönüşüm için bölgesel iş birliği çağrısı yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen lansmanın, bölgedeki belediyeler için ortak vizyonu pekiştiren kritik bir adım olduğu vurgulandı.