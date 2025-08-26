Yeni sezon öncesi Karşıyaka Spor Kulübü, 3’üncü Lig’de mücadele eden futbol takımına mali destek sağlamak amacıyla Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki reklam alanlarını satışa sundu. Taraftarlar ve camia, hem kulübe destek veriyor hem de vefat eden Karşıyakalıların isimlerini yaşatıyor.

Reklam panolarına yoğun ilgi

Karşıyaka, bu sezon antrenman sahasının çitlerine küçük panolar halinde reklam alanları açtı. 25 bin TL bağış yapan firmalar ve taraftarlar, isimlerini ya da belirledikleri adları reklam panolarına yazdırabiliyor. Yönetim, şimdiden panoların büyük bölümünü doldurdu.

Vefat eden Karşıyakalıların isimleri yaşatılıyor

Panolarda yalnızca firmaların değil, kulübe gönül veren Karşıyakalıların isimleri de yer alıyor. Taraftarlar, hayatını kaybeden Karşıyakalı taraftar ve eski yöneticilerin adlarını da unutturmuyor.

Metin Arslan, Özgür Soylu, Şahin Kara, Doğan Bayık ve Ahmet Sarıkaya gibi isimler, reklam panolarında ölümsüzleştirildi.

Gelir beklentisi yüksek

Karşıyaka yönetimi, reklam panolarının büyük bölümünün dolmasıyla birlikte ciddi bir gelir elde etmeyi hedefliyor. Bu uygulamanın, kulübün mali yapısına önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.