Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ambalaj sektöründe tasarım ve ihracat odaklı yeni bir iş birliği hayata geçiriliyor. Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Yaşar Üniversitesi ve multidisipliner tasarım ortağı 4.12 Design Hub iş birliğinde düzenlenen ThinkPack Ambalaj Tasarım Çalıştayı için geri sayım başladı. Ambalaj sektörüne odaklanan çalıştay, 27 Nisan’da gerçekleştirilecek.

Çalıştayın tanıtım toplantısı, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Gençtürk, 4.12 Design Hub Kurucusu Didem Durmaz Çetinkaya ile EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz katıldı.

Yetkililer, çalıştayın üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeyi ve ambalaj tasarımında yenilikçi çözümler üretmeyi hedeflediğini belirtti. Program kapsamında dört firmanın, 16 öğrenciye mentorluk desteği sağlayacağı ve öğrencilerin gerçek sektör ihtiyaçları üzerinden proje geliştireceği aktarıldı.

Cumhur İşbırakmaz: Üniversitemize ve akademisyenlerimize destekleri için teşekkür ediyorum

Çalıştayın tanıtım toplatnısında konuşan ve özellikle Yaşar Üniversitesi ile aralarında birçok başlıkta işbirliklerinin olduğunu hatırlatan Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Cumhur İşbırakmaz, “Bu başlıklar daha çok hükümet politikalarının sonuçlarıyla ilgili konular. Biz ise ‘Bu çerçevede neler yapabiliriz?’ sorusuna odaklanıyoruz. İçinde bulunduğumuz bu proje gibi ihracatı artırıcı ve ihracatçılarımıza yeni ufuklar açıcı girişimlerle destek olmayı amaçlıyoruz.

İzmir ve çevresindeki üniversitelerle farklı alanlarda çeşitli projeler yürütüyoruz. Yaşar Üniversitesi ile de pek çok başlıkta iş birliğimiz bulunuyor. Bugün de bu iş birliklerinden biri vesilesiyle buradayız. Ambalaj tarafında projeleri art arda hayata geçirmeye çalışıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz çalıştay da bunlardan biri. Hocalarımızın desteği, tasarım öğrencilerimizin ve firmalarımızın katkılarıyla önemli bir süreç yürütülüyor. Üniversitemize ve akademisyenlerimize destekleri için teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“Çalıştayın uzun vadede hem gençlerimize hem de sektör yöneticilerine ışık olmasını diliyoruz”

Ege İhracatçı Birlikleri ile birlikte bu süreci yöneteceklerinin altını çizen Yaşar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yiğit Kazançoğlu, çalıştayın uzun vadede gençlere ışık olması gerektiğini kaydederek, “Bir tarafta akademi, bir tarafta kamu, bir tarafta özel sektör var. EİB ile birlikte bu süreci yürüteceğiz. Döngüsel ekonominin yoğun şekilde çalışıldığı bir üniversiteyiz. Bu çalıştayın uzun vadede hem gençlerimize hem de sektör yöneticilerine ışık olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Selin Gençtürk: Ortaya çıkan tasarım fikirlerini kamuoyuyla paylaşacağız

Son olarak, 27 Nisan gerçekleşecek olan ambalaj panelinde ortaya çıkan tasarım fikirleirni kamuoyu ile paylaşacaklarının altını çizen Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Gençtürk ise gerçekleştirdiği konuşmasında şu açıklamalara yer verdi: “Üniversite öğrencileri fikirlerinin üretilebilir olduğunu görüyor. 27 Nisan’daki ambalaj panelinde ortaya çıkan tasarım fikirlerini kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.