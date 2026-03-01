Son Mühür / Beste Temel- Karşıyaka Belediyesi ile İzmir Bakırçay Üniversitesi, uzun süredir atıl durumda bulunan Karşıyaka Bilim Merkezi’ni yeniden kente kazandırmak için iş birliği protokolü imzaladı.

Yapılan anlaşma kapsamında merkez; modern fiziki koşullar, akademik destek ve zengin içeriklerle yakın zamanda yeniden kapılarını açacak.

Protokol imzalandı, çalışmalar başlıyor

Yalı Mahallesi’nde bulunan Karşıyaka Bilim Merkezi’nin yeniden hizmete alınmasına ilişkin protokol, Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar tarafından imzalandı.

Üniversite yerleşkesinde gerçekleşen törende, merkezin özellikle çocuklar ve gençler için bilim ve teknoloji alanında önemli bir çekim noktası haline getirileceği vurgulandı.

İmzalanan protokol ile birlikte belediye-üniversite iş birliği çerçevesinde hem fiziki iyileştirmeler hem de akademik içerik üretimi eş zamanlı yürütülecek.

6-14 yaş grubuna uygulamalı bilim eğitimi

Yenilenecek merkezde özellikle 6-14 yaş arası çocuklara yönelik uygulamalı atölye eğitimleri düzenlenecek. Deney düzenekleri ve interaktif çalışmalarla öğrenciler, teorik olarak öğrendikleri bilimsel kavramları yerinde gözlemleme ve deneyimleme fırsatı bulacak.

Proje kapsamında;

Uygulamalı bilim ve teknoloji atölyeleri,

Girişimcilik ve üretim odaklı etkinlikler,

Konferans, seminer ve söyleşiler,

Bilim şenlikleri ve tematik organizasyonlar hayata geçirilecek. Çocukların erken yaşta bilimle temas kurması, araştırma motivasyonu kazanması ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişmesi hedefleniyor.

“Bilimi günlük yaşamın parçası haline getireceğiz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, merkezin yeniden açılmasının kent için önemli bir kazanım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Geçmiş yıllarda kentimizin önemli bilim ve eğitim merkezlerinden biri olan Karşıyaka Bilim Merkezi’ni, daha güçlü bir akademik donanımla yeniden hizmete açacağız.

Merkezimizde düzenlenecek eğitimler ve bilim etkinlikleriyle gençlerimizin keşfetme, üretme ve sorgulama becerilerini destekleyeceğiz.

Bilimi ders konularının ötesine taşıyıp günlük yaşamın bir parçası haline getirmek için çalışacağız.” Ünsal, üniversite ile yapılan iş birliğinin merkezin niteliğini artıracağını da sözlerine ekledi.

“Sürdürülebilir bilim kültürü oluşturacağız”

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar ise üniversitenin toplumsal katkı vizyonuna dikkat çekerek, bilimin yalnızca akademik sınırlar içinde kalmaması gerektiğini ifade etti.

Akpınar, “Toplumsal katkı ve sürdürülebilir bilim kültürü oluşturma vizyonumuz doğrultusunda bilimi toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı öncelikli hedeflerimiz arasında görüyoruz.

Çocuklarımızın erken yaşta bilimle etkileşim kurmasını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesini destekleyeceğiz. Bu iş birliğiyle merak duygusunu canlı tutan güçlü bir eğitim ortamı inşa etmeyi amaçlıyoruz” dedi.