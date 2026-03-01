Son Mühür / Atakan Başpehlivan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, son yıllarda uygulanan ekonomi politikalarına ilişkin değerlendirmelerin açıklığa kavuşturulması talebiyle Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi sundu.

Sezgin Tanrıkulu: Halkın, insana yakışır bir yaşam sürmesini güçleştirmiştir

Resmi enflasyon verileri ile çarşı ve pazarda karşı karşıya kaldığı fiyatların arasında ciddi farklılıklar olduğunun altını çizen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, “Son yıllarda uygulanan ekonomi politikaları, yüksek enflasyon, dolaylı vergilere dayalı maliye politikası ve ücret artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle yurttaşların alım gücü ciddi biçimde düşmüştür. Başta gıda, kira, enerji ve temel tüketim maddeleri olmak üzere zorunlu harcamalarda yaşanan fiyat artışları, geniş halk kesimlerinin insana yakışır bir yaşam sürmesini güçleştirmiştir.

Resmî enflasyon verileri ile yurttaşların çarşı ve pazarda karşı karşıya kaldığı gerçek fiyat artışları arasında ciddi farklılıklar olduğu yönünde yaygın bir toplumsal kanaat oluşmuştur. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriler ile bağımsız araştırma kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin açıkladığı açlık ve yoksulluk sınırı verileri karşılaştırıldığında, özellikle sabit gelirli yurttaşların, emeklilerin, asgari ücretle çalışanların ve dar gelirli kesimlerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı görülmektedir.” diye konuştu.

“Sosyal devlet ilkesinin gerektirdiği koruyucu mekanizmaların yetersiz kaldığını göstermektedir”

Son olarak, mevcut ekonomik koşulların yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini vurgulayan CHP’li Tanrıkulu, “Anayasa’nın 2’nci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti’nin bir sosyal hukuk devleti olduğu açıkça belirtilmiştir. Sosyal devlet ilkesi, devletin yurttaşların insan onuruna yaraşır bir yaşam sürmesini sağlayacak ekonomik ve sosyal tedbirleri almasını zorunlu kılmaktadır. Ancak mevcut ekonomik koşullar, yurttaşların temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini ve sosyal devlet ilkesinin gerektirdiği koruyucu mekanizmaların yetersiz kaldığını göstermektedir.” şeklinde konuştu.

Soru önergesinde şu ifadeler yer alıyor:

Türkiye’de son 5 yıl içerisinde açıklanan resmî enflasyon oranı ile gıda, kira ve temel tüketim maddelerindeki ortalama fiyat artış oranı arasındaki fark ne kadardır? Bu farkın nedenleri nelerdir? Bakanlığınız tarafından yurttaşların alım gücündeki düşüşe ilişkin yapılmış bir etki analizi bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise sonuçları nelerdir? Son 5 yıl içerisinde asgari ücret, emekli aylıkları ve kamu çalışanı maaşlarının reel alım gücü enflasyon karşısında ne kadar artmış veya azalmıştır? Türkiye’de açlık ve yoksulluk sınırının altında gelirle yaşamını sürdürmek zorunda olan yurttaş sayısı kaçtır? Bu sayı son 5 yılda nasıl değişmiştir? Yurttaşların temel gıda ürünlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla Bakanlığınız tarafından alınan veya alınması planlanan mali ve ekonomik tedbirler nelerdir? Dolaylı vergilerin (KDV, ÖTV vb.) toplam vergi gelirleri içerisindeki payı son 10 yılda nasıl değişmiştir? Dolaylı vergilerin dar gelirli yurttaşlar üzerindeki etkisine ilişkin bir değerlendirme yapılmış mıdır? Temel tüketim maddelerinde yaşanan fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla uygulanan denetim ve düzenleme mekanizmaları nelerdir? Bu kapsamda son 3 yıl içerisinde kaç denetim yapılmış, kaç işletmeye yaptırım uygulanmıştır? Yurttaşların kira, gıda, enerji ve ulaşım gibi zorunlu harcamalarının toplam gelirleri içerisindeki payı son 5 yılda nasıl değişmiştir? Sosyal yardım alan hane sayısı son 10 yılda nasıl değişmiştir? Sosyal yardımların toplam kamu harcamaları içerisindeki oranı nedir? Türkiye’de çalışan yurttaşların ne kadarı asgari ücret ve altında bir gelirle yaşamını sürdürmektedir? Bakanlığınızın, enflasyon karşısında yurttaşların alım gücünü korumaya yönelik kısa, orta ve uzun vadeli somut politika ve eylem planı nedir? Yurttaşların geçim sıkıntısını azaltmak amacıyla dolaylı vergilerin azaltılması veya temel tüketim maddelerinde vergi indirimi yapılmasına yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır? Son 5 yıl içerisinde yurttaşların kredi kartı borçları ve bireysel kredi borçlarının toplam tutarı ne kadar artmıştır? Bu artışın geçim sıkıntısı ile ilişkisine dair Bakanlığınızın değerlendirmesi nedir? Sosyal devlet ilkesi gereği yurttaşların insana yakışır bir yaşam sürmesini sağlamak amacıyla Bakanlığınız tarafından planlanan yeni bir sosyal destek veya gelir koruma programı bulunmakta mıdır?