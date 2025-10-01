Son Mühür / Osman Günden - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 01.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. Menemen Belediye Başkanlığı tarafından açıklanan çok sayıda arsa ve tarla satışı yine dikkat çekti. Menemen'de bulunan taşınmazları satmasıyla sürekli gündeme gelen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, bu kez de 36 taşınmazın satışıyla gündeme geldi. Satışa konulan bazı taşınmazların önceden de satışa konulması ancak satılamaması dikkat çekti.

577 milyon TL'lik satış!

Satışa çıkarılan taşınmazların hepsi imar durumu olarak farklı kategorilerde yer alıyor. Bazı taşınmazlar 1. derece doğal sit olarak ifade ediliyor. Bahsi geçen 36 taşınmazın satışından 577 milyon 995 bin 550 TL gelir hedefleniyor. Söz konusu taşınmazlar; Süzbeyli, Tuzçullu, Maltepe, Belen, Çavuş, Emiralem, Göktepe, Günerli, Kesik, Ulucak ve Seyrek mahallelerinde yer alıyor. En yüksek bedel biçilen yer ise Seyrek'teki imarlı arsa olurken, 9 bin 924 metrekarelik arsa 72 milyon 446 bin liraya satışa çıkmış durumda.

İhaleler ne zaman?

İlana çıkarılan 36 taşınmazın satışı için gerçekleştirilecek olan ihale detayları da belli oldu. İhaleler, Camiikebir Mah. Şehit Kemal Caddesi No:1 adresinde bulunan Menemen Belediyesi Meclis Salonunda Belediye Encümeni tarafından gerçekleştirilecek. 14.10.2025 ve 15.10.2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek ihaleler, 10:00 ve 14:20 saatleri arasında gerçekleştirilecek.