Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir’in “kışlık sebze üretim üssü” kimliğini güçlendirmek amacıyla raf ömrü uzun yerli fide çeşitlerini üreticilere yüzde 50 hibeyle dağıttı. Torbalı, Ödemiş, Tire, Foça, Bergama, Menemen ve Urla’da toplam 61 çiftçiye teslim edilen 875 bin 100 adet brokoli, karnabahar ve marul fidesi ağustos ayında toprakla buluşturuldu.

Hasat dönemine girilmesiyle birlikte üreticiler, yerli çeşitlerin hem dayanıklılığı hem de verimiyle memnuniyetlerini dile getirdi.

“Yerli ve milli çeşitlerin sahadaki görünürlüğünü artırıyoruz”

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, İzmir’de kışlık sebze üretiminin her yıl istikrarlı şekilde yükseldiğini belirterek amaçlarının yerli ve milli tohum kullanımını yaygınlaştırmak olduğunu söyledi.

Şahin, uygulanan projenin üretim maliyetlerini düşürdüğünü vurgulayarak şu bilgileri aktardı:

“Amacımız mümkün olduğunca yerli ve milli çeşitlerin sahada görünür olmasını sağlamak. Uzmanlarla birlikte bölge iklimine en uygun çeşitleri belirleyip üreticimize sunuyoruz. Üreticiden gelen geri bildirimler son derece olumlu. Çok kaliteli ürün elde edildiğini söylüyorlar. Bu bizim için sevindirici. Önümüzdeki süreçte de fide ve diğer desteklerimizi Bakanlığımızın katkısıyla sürdüreceğiz.”

“Verim yüzde 30–40 arttı”

Torbalı’da üretim yapan çiftçi Mehmet Kaynak, devlet destekli dağıtılan brokoli ve karnabahar fidelerinin verimde ciddi artış sağladığını belirterek, “Verim yüzde 30–40 arttı. Bu tür destekler çiftçi için çok kıymetli. Gelecek yıl da aynı çeşitleri ekmeyi düşünüyorum.” dedi.

Urla’dan üretici Önder Yan ise yerli fide çeşitlerinin hem kalite hem verim açısından başarılı olduğunu ifade ederek memnuniyetini dile getirdi.

İzmir yine üretimin lokomotifi

Türkiye’nin kışlık sebze ihtiyacının büyük kısmını karşılayan İzmir, brokoli, kereviz, enginar ve ıspanak üretiminde birinci; karnabahar ve pırasada ikinci; kırmızı pancar ve marulda üçüncü sırada yer alıyor. Yerli fide çalışmasının ilerleyen yıllarda üretim kapasitesini daha da artırması bekleniyor.