Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir - Karşıyaka Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Yeni Yıl Festivalini bu yıl da Bostanlı Zühtü Işıl Meydanı’nda düzenlemeye hazırlanıyor. Meydan, 15 metre uzunluğundaki yeni yıl ağacı ve özel süslemelerle yılbaşı ruhunu yansıtan bir görünüme kavuştu.

Festivalin açılışı, 13 Aralık Cumartesi günü coşkulu bir törenle gerçekleştirilecek. Saat 15.00’te Karşıyaka Belediye Bandosu’nun konseriyle başlayacak program, renkli çocuk etkinlikleri ve Noel Bandosu gösterileriyle devam edecek. Saat 17.00’de Yeşim Dal – Kenan Arat konseri sahne alacak.

Her gün farklı etkinlik ve konser

Ziyaretçiler, festival süresince müzik dinletileri, çocuk atölyeleri, dans gösterileri ve çeşitli etkinliklerle buluşacak.

• 14 Aralık: Evrencan Gündüz

• 19 Aralık: Mansur Ark

• 21 Aralık: Anıl Piyancı

Sevilen sanatçıların sahne alacağı konserler saat 17.00’de başlayacak. Kent A.Ş ise festivale özel yiyecek ve içecek seçenekleriyle alanda yer alacak. Festival, hafta boyunca 10.00–22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Etkinlik programına dair güncel bilgiler Karşıyaka Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Başkan Ünsal: “Umut ve heyecanı birlikte büyütelim”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, tüm İzmirlileri festivale davet ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “Yeni Yıl Festivalimizde vatandaşlarımızla aynı heyecanı paylaşmak, 2026’ya birlikte güçlü bir adım atmak istiyoruz. Zühtü Işıl Meydanı, 31 Aralık’a kadar umutlarımızı tazelediğimiz, bir araya geldiğimiz özel bir buluşma alanı olacak. Her yaştan yurttaşımızı bu atmosferi yaşamaya, Karşıyaka’nın dayanışma ruhunu hissetmeye davet ediyorum.”