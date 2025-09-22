2'nci Lig Kırmızı Grup’ta son haftalarda yükselişe geçen Menemen Futbol Kulübü, Kırklarelispor deplasmanından golsüz beraberlikle ayrıldı.

Üst üste aldığı 2 galibiyetin ardından 1 puanla yetinen sarı-lacivertliler, puanını 10’a yükselterek haftayı 4’üncü sırada tamamladı.

Bilal Kısa: "Her puan değerli"

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Bilal Kısa, sahaya kazanmak için çıktıklarını ancak alınan her puanın değerli olduğunu vurguladı.

Kısa, “Deplasmanlardan şu ana kadar 7 puan çıkardık. Bu da takımımızın istikrarlı bir şekilde ilerlediğini gösteriyor” dedi.

Önümüzdeki iki maç içeride

Genç teknik adam, hedeflerini de net şekilde ortaya koydu: “Önümüzdeki iki maçı sahamızda oynayacağız. Muşspor ve 68 Aksaray Belediyespor karşılaşmalarını kazanıp zirve iddiamızı sürdüreceğiz.”

Zirve yarışında önemli viraj

Ligde namağlup takımlar arasında yer alan Menemen FK, aldığı puanlarla üst sıralardaki iddiasını koruyor. Özellikle iç sahada kazanılacak 6 puanın, sarı-lacivertlilerin zirve yolunda kritik rol oynayacağı ifade ediliyor.