Son Mühür- Çiğli Belediyesi’nde memurların dört aydır Sosyal Denge Tazminatı (SDT) ödemelerini alamadığı ortaya çıktı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın, bu ay alınan yeni kararla, memurlara ödenen 28 bin liralık SDT tutarını yasal sınır olan 13 bin liraya çektiği öğrenildi.

4 AYDIR ÖDEME YOK

Belediye bünyesindeki memurlar, yaklaşık dört aydır SDS ödemelerinin yapılmamasından dolayı ciddi mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Belediyenin ekonomik gerekçeleri öne sürdüğü iddia edilirken, çalışanlar temel haklarının geciktirilmesine tepki gösterdi.

Bir memur, ismini vermek istemeyerek şu ifadeleri kullandı:

“Zaten dört aydır paramızı alamıyoruz. Şimdi bir de tutar yarıya düşürülüyor. Bu kadar emek veriyoruz, ama emeğimizin karşılığını almak gittikçe zorlaşıyor.”

YILDIZ’DAN “YASAL SINIR” SAVUNMASI

Edinilen bilgilere göre, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, belediyenin mevcut mali tablosunu gerekçe göstererek, SDT ödemelerinde düzenlemeye gitme kararı aldı. Yıldız’ın, “Yasal sınır neyse onu uygulayacağız” diyerek, SDT tutarını 28 bin liradan 13 bin liraya düşürdüğü öğrenildi.