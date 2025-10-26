İzmir'in Kiraz ilçesi, Alaşehir karayolunda meydana gelen trafik kazasıyla sarsıldı. Yoldan çıkarak yan yatan bir kamyon, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, kazada araç sürücüsü yaralandı. Olay, karayolunun yoğun olarak kullanıldığı bir mevkide gerçekleşti ve hemen ardından bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. Kazanın kesin nedeni henüz belirlenemezken, jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme başlattı.

Alaşehir karayolunda kontrol kaybı ve yan yatış

Kaza, 28 yaşındaki Ahmet K. idaresindeki 45 ATK 442 plakalı kamyonun seyir halindeyken Alaşehir istikametinde yoldan çıkmasıyla yaşandı. Henüz netleşmeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan kamyon, yol kenarında devrilerek yan yattı. Kamyonun yan yatmasıyla birlikte çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ulaşmasının ardından kısa süre içinde kaza mahalline sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri intikal etti.

Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza sonucu yaralanan kamyon sürücüsü Ahmet K.'ya olay yerinde ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yapılan ön müdahalenin ardından yaralı sürücü, vakit kaybedilmeksizin ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmezken, hayati tehlikesinin bulunmadığı tahmin ediliyor. Jandarma ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemlerini alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sürdürdü. Ekipler, kamyonun yoldan çıkma nedenini aydınlatmak üzere çevredeki görgü tanıklarının ifadelerini alarak kaza inceleme raporunu hazırlamaya başladı.