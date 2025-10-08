Son Mühür/Merve Turan- Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda faaliyet gösteren, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras taşıyıcısı olarak kabul edilen çini sanatçısı Ebru Camkıran, 19-21 Eylül 2025 tarihlerinde Özbekistan’ın Rishtan şehrinde gerçekleştirilen II. Uluslararası Seramik Forumu’na resmi davetli olarak katıldı. Forum, Özbekistan Cumhurbaşkanı Shavkat Mirziyoyev’in girişimiyle düzenlendi.

Türkiye ve İzmir’i sanatıyla temsil etti

Camkıran, forum kapsamında Türkiye standında hazırladığı koleksiyonu sergiledi. İzmir’in coğrafi işaretlerinden, çiçek motiflerinden ve geleneksel İzmir kayıklarından ilham alan özgün tasarımları, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Sanatçı, bu koleksiyonla hem Türkiye’yi hem de İzmir’i uluslararası platformda temsil etti.

Uluslararası başarı: İkincilik ödülü

Forumda düzenlenen yarışmada “Most Skilled Female Potter (En Yetenekli Kadın Seramikçi)” kategorisinde ikinci olarak ödüle layık görülen Camkıran’ın başarısı, yalnızca bireysel bir zafer değil, Kemeraltı’nın ve İzmir’in kültürel mirasının uluslararası düzeyde takdir edilmesinin de bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kültürel mirasın geleceğine ilham

Ebru Camkıran’ın, geleneksel çini sanatını modern yorumlarla dünyaya tanıtması, genç sanatçılar için de önemli bir örnek oluşturuyor. Uzmanlar, Kemeraltı Çarşısı’ndaki tarihi ve sanatsal değerlerin korunması ve tanıtılmasının, ulusal kültürel mirasın güçlendirilmesi açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.