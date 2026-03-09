Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in Kemalpaşa ilçesinden doğan başarı hikayesi, yerel bir azmin dünya sahnesine nasıl taşınabileceğinin en somut örneği oldu. MNÇ Tekvando ve Şampiyon Tekvando kulüplerinin bünyesinde yetişen Neslihan Bozkurt ve Abdurrahman Yılmaz Kılıç, katıldıkları her turnuvada rakiplerini geride bırakarak Türk spor tarihine altın harflerle kazınacak bir serüvene imza attılar. "İmkansızlık" kelimesini lugatlarından çıkaran genç yetenekler, sadece tatamideki güçleriyle değil, sergilediği disiplinli duruşla da tüm Türkiye’nin gurur kaynağı haline geldi.

Elemelerden zirveye uzanan yenilgisiz şampiyonluk yolu

Şampiyonların bu kutlu yolculuğu, 23-25 Ocak tarihleri arasında Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Batı Grupları Türkiye Şampiyonası Seçmeleri ile ivme kazandı. Neslihan ve Abdurrahman, çıktıkları her müsabakada teknik üstünlüklerini konuşturarak minderden galibiyetle ayrıldılar ve seçmeleri şampiyon olarak tamamladılar. Bu başarının bir tesadüf olmadığını ise çok kısa bir süre sonra Ankara’da kanıtladılar. 21-23 Şubat tarihlerinde başkentte gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Finalleri’nde, ülkenin en iyilerine karşı verdikleri mücadeleyi yine birincilikle taçlandırarak ay-yıldızlı formayı terletme hakkı kazandılar. A Milli Takım kadrosuna dahil olan sporcularımız, artık sadece Kemalpaşa’yı değil, koca bir ulusu temsil etme sorumluluğunu omuzlarına aldılar.

Taşkent yolunda Ay-Yıldızlı gurur

Türkiye şampiyonluklarıyla göğsümüzü kabartan bu iki altın çocuk, şimdi rotayı uluslararası arenaya çevirdi. 12-17 Nisan tarihleri arasında Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenecek olan Gençler Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek olan Neslihan Bozkurt ve Abdurrahman Yılmaz Kılıç, dünya kürsüsüne çıkmak için son hazırlıklarını tamamlıyor. Yerel bir kulüpten çıkıp dünya devlerine meydan okuyacak noktaya gelmeleri, spor camiasında "Kemalpaşa Mucizesi" olarak adlandırılmaya başlandı. Milli sporcularımızın bu zorlu arenada elde edeceği her derece, Türk tekvandosunun genç jenerasyondaki gücünü bir kez daha dünyaya ilan edecek.

Akademik başarı ve sporun mükemmel uyumu

Neslihan ve Abdurrahman’ın hikayesini sıradan bir sporcu başarısından ayıran en kritik nokta, eğitim hayatlarındaki muazzam istikrar oldu. Neslihan Bozkurt, okulunun en seçkin öğrencilerinin bulunduğu Fen Sınıfı'nda akademik kariyerini zirvede tutarken; Abdurrahman Yılmaz Kılıç da lise eğitimindeki üstün disipliniyle öğretmenlerinin takdirini topluyor. Toplumda genel bir kanı olan "spor dersleri olumsuz etkiler" algısını tamamen yıkan bu iki genç, sanatın veya sporun aslında zihni açan ve hayatı anlamlandıran en büyük destekçiler olduğunu kanıtladılar. Onlar, spor ve okul arasında seçim yapmak zorunda bırakılan binlerce genç için bugün en parlak rol model konumundalar.

Başarının görünmez kahramanı: Ahmet Özken

Küçük bir beldeden dünya şampiyonasına uzanan bu zorlu ve masraflı yolda, sporcuların arkasındaki en büyük güç ise iş insanı Ahmet Özken oldu. Özken Gümrük Müşavirliği'nin sahibi olan Ahmet Özken, sporcuların sadece maddi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, manevi desteğiyle de onların birer dünya yıldızı adayı olmalarının önünü açtı. Bu başarının her safhasında bizzat yer alan Özken’in vizyoner bakış açısı, bir iş insanının topluma ve spora katabileceği değerin en güzel örneğini teşkil ediyor.