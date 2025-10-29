İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sonucunda kahve devlerinden biri olan Starbucks vatandaşlar tarafından boykot edilmişti. Boykotlar sürmeye devam ederken, bir tartışma da İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde meydana geldi. Kemalpaşa'da Starbucks şubesi açılması planlanırken, bir grup vatandaş toplanarak tepkilerini dile getirdiler. Ellerinde Filistin bayrakları ve Gazze yazılı pankartları olan vatandaşlar, basın açıklaması gerçekleştirdiler.

"Burada açılmasını istemiyoruz!"

Kemalpaşa'mızın duyarlı insanları buradan bir basın açıklaması yapmak istiyoruz. Bu akşam burada toplanmamızın ana sebebi, Starbucks isminde olan İsrail terör devleri destekçisi bir işletmenin ilçemizde açılmasını ve İsrail'e destek vermesini protesto etmek istiyoruz. Burada açılmasını istemiyoruz. Bu sebeple Kemalpaşa halkının tepkisini toplamış bulunmaktayız. Bu duyarsızlığa ve vicdansızlığa kimsenin prim sağlamayacağına Kemalpaşalılar olarak inancımız tamdır. Biz Gazze için tepkimizi dile getirmek için insanlık borcumuzu burada toplanarak vermiş bulunuyoruz. İşletmenin faaliyete geçmemesi için kendilerini vicdani olarak insanlığa davet ediyoruz. Kemalpaşa halkının da bu işletmeden alışveriş yapmamaları hususunda bir duyarlılığa sahip olmasını bekliyoruz.