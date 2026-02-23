İzmir’in Buca ilçesinde bulunan 6. Sanayi Sitesi’nde bir otomobil yedek parça dükkanında çıkan yangın kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe neden oldu. Alevlerin bitişikteki iki iş yerine daha sıçradığı olayda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, yangın ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın kısa sürede büyüdü

Yangın, İnönü Mahallesi 6. Sanayi Sitesi’nde saat 11.30 sıralarında bir otomobil yedek parça dükkanında başladı. İş yerinden yükselen yoğun duman ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla bölgeye sevk edildi.

Alevler bitişikteki iş yerlerine sıçradı

Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın, dükkanda bulunan yanıcı malzemelerin etkisiyle büyüyerek bitişik nizamda bulunan iki iş yerine daha sıçradı. Sanayi sitesinde korkuya yol açan yangın sırasında zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

14 araç ve 70 personelle müdahale

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, 14 araç ve 70 personelle yangına müdahale etti. Yoğun ve koordineli çalışmalar sonucunda alevler yaklaşık iki saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Can kaybı yok, maddi hasar büyük

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, üç iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.