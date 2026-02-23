Son Mühür - Gençlik ve Spor Bakanlığı Okul Sporları organizasyonu kapsamında 21-22 Şubat tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası’na, farklı bölgelerde derece elde ederek katılım hakkı kazanan 100 sporcu katıldı.

Aliağa Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde Antrenör Harun Altun eşliğinde çalışmalarını sürdüren Şehit Oğuz Özgür Çevik Anadolu Lisesi öğrencisi Eymen Vatansever, iki etaplı yarışta dikkat çeken performans sergiledi.

İlk gün birincilik, ikinci gün ikincilik

Şampiyonanın ilk günü düzenlenen Orta Mesafe (Orman) yarışında Türkiye birinciliğini elde eden Vatansever, ikinci gün gerçekleştirilen Sprint etabında ise Türkiye ikincisi oldu. İki günün genel klasman puanlaması sonucunda Genç Erkekler B Kategorisi Türkiye Şampiyonluğu’na ulaştı.

Başarı serisini sürdürdü

Eymen Vatansever, geçtiğimiz yıl Yıldızlar kategorisinde de Türkiye Şampiyonu olmuştu. Bu yıl Gençler kategorisinde de birinciliğe uzanarak başarısını sürdürdü. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından 16 yaş kategorisinde Milli Takım barajında yer alan sporcu, milli takıma girerek Aliağa’nın oryantiring branşındaki ilk milli sporcusu olma yolunda ilerliyor.