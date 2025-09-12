Son Mühür/ Beste Temel- Kemalpaşa Belediyesi, artan hayat pahalılığına karşı vatandaşların bütçesine destek olmak amacıyla önemli bir adım attı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen Halk Ekmek projesi, Kemalpaşalıların sofrasına uygun fiyatlı ve sağlıklı ekmek getirmeyi hedefliyor. Bu yeni uygulama sayesinde, piyasada 15 TL olan ekmek, Halk Ekmek büfelerinde sadece 8 TL'den satışa sunulacak.

Halk Ekmek hizmeti genişliyor

Başlangıçta Rekreasyon Alanı'nda hizmet verecek olan Halk Ekmek büfeleri, kısa süre içinde ilçe genelinde yaygınlaştırılacak. Halkın yoğun olduğu Osmanlı Parkı'nın yanı sıra, Ören, Armutlu, Bağyurdu, Ulucak, Örnekköy ve Sütçüler gibi mahallelerde de satış noktaları açılacak. Bu yaygınlaşma sayesinde, hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların bu hizmetten eşit bir şekilde faydalanması sağlanacak. Sosyal adaleti ve fırsat eşitliğini ön planda tutan bu yaklaşım, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışının bir yansıması olarak öne çıkıyor.

Makul fiyat, adil paylaşım

Bu önemli sosyal projede, ekmeğe ulaşımın kolaylaştırılmasının yanı sıra adil bir dağıtım da gözetiliyor. Tüm vatandaşların hizmetten eşit oranda yararlanabilmesi için, bir kişi tek seferde en fazla 5 adet ekmek satın alabilecek. Bu kısıtlama, stokçuluğun önüne geçmeyi ve ekmeğin gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını garantilemeyi amaçlıyor. Halk Ekmek projesi, sadece ekonomik bir rahatlama sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda toplumda dayanışma ve adil paylaşım duygularını da güçlendiriyor.

“Ekmeğimizi paylaşmaya devam edeceğiz”

Kemalpaşa Belediye Başkanı, bu projenin önemine değinerek, "Ekonomik zorlukların her geçen gün arttığı bu dönemde vatandaşlarımızın sofrasına bir nebze olsun katkı sağlamak bizim öncelikli görevimiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Halk Ekmek uygulamasını ilçemize kazandırmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. Başkan Türkmen, daha önce hizmete açılan ve büyük ilgi gören "Kemalpaşa'nın Sofrası Halk Lokantası" gibi projelerin devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Bu tür sosyal projelerle, belediyenin vatandaşların yanında olmaya, onların temel ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmeye devam edeceğinin altını çizdi.