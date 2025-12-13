Son Mühür / CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ‘Beyanname Gönderme Yetkisi’ne ilişkin yaptığı düzenlemeye sert tepki gösterdi. Nalbantoğlu, söz konusu yetkinin bir tebliğ yoluyla esnaf odalarına devredilmesinin hukuka aykırı olduğunu savundu. Nalbantoğlu, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yönetmek ve korumakla yükümlü olduğu kanunu açıkça ihlal ettiğini belirterek, mali müşavirlerin mesleki yetkilerinin devredilemeyeceğini söyleyerek, “Hazine ve Maliye Bakanlığı, yönetmek ve korumakla yükümlü olduğu kanunu açıkça ihlal etmektedir. Mali müşavirlerin mesleki yetkileri devredilemez” dedi.

‘Kamu yararına aykırıdır’

“Beyanname Gönderme Yetkisi”nin bir tebliğ ile esnaf odalarına devredilmesi; sadece mali müşavirlik mesleğine değil, hukuka ve vergi sisteminin güvenilirliğine yönelmiş açık bir müdahaledir” sözleriyle devam eden CHP’li vekil, “Bu düzenleme; liyakati yok saymakta, 3568 sayılı kanunu hiçe saymakta, Mali müşavirlerin emeğini ve uzmanlığını değersizleştirmektedir. Mali müşavirlerin yetkileri, yetkisiz kişi ve kurumlara devredilemez. Bu tebliğ ile yapılan düzenleme mevzuata ve kamu yararına aykırıdır. Kabul edilemez” mesajı verdi.

‘Yasalar tebliğlerle değiştirilemez’

“Bu hukuksuzluğa karşı, meslek mensuplarımızın esnaf odaları ile beyanname gönderme anlaşması yapmayacağına inanıyorum” mesajı da veren Nalbanoğlu, “Aksi yönde hareket edenler hakkında disiplin Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı, TÜRMOB ve odalarımız tarafından derhal açıklanmalı ve uygulamaya konulmalıdır. Yasalar tebliğlerle değiştirilemez. 3568 Sayılı Kanuna aykırı bu düzenlemeye karşı türmob’u ve tüm mali müşavir odalarını mesleğimize sahip çıkmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.