Son Mühür/ Osman Günden - Kemalpaşa Belediyesi, ilkokula başlayan minik öğrencilerin eğitim yolculuklarına destek olmak amacıyla okul çantası ve kırtasiye seti dağıttı. İçerisinde 2 siyah ve 2 kırmızı kurşun kalem, silgi, stick yapıştırıcı, kalemtıraş, pastel boya, kuru boya kalemi, çizgili defter, kareli defter ve resim defteri bulunan çantalar, öğrencilerin yeni döneme eksiksiz başlamasına katkı sağladı.

Dağıtımlar, Kemalpaşa Belediyesi Kültür Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirildi.

Kurtuluş gününde sürpriz dağıtım

8 Eylül Kemalpaşa’nın düşman işgalinden kurtuluşu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Görkemli Hatıralar programında Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, çantaların bir kısmını Serhan Asker ile birlikte canlı yayında kendi elleriyle öğrencilere teslim etti. Miniklerin sevinci ve ailelerin memnuniyeti, etkinliğin en özel anlarından biri oldu.

Başkan Türkmen’den öğrencilere mektup

Başkan Türkmen, hediye edilen çantaların içerisine öğrencilere ve velilere hitaben özel bir mektup yerleştirdi. Mektubunda, eğitimin yalnızca ders kitaplarından ibaret olmadığını vurgulayan Türkmen, çocukların paylaşmayı, sevgiyi, sabrı ve birlikte başarmayı okulda öğreneceğini ifade etti. Velilere ise “Çocuklarımızın bu yolculuğunda en büyük güçleri sizlerin desteği, sevgisi ve sabrıdır” sözleriyle seslendi.

“Belediyemiz her zaman olduğu gibi yarınlarımız olan çocuklarımızın yanında olmaya devam edecek. Onların gözlerindeki ışık, kentimizin ve ülkemizin aydınlık geleceğidir” diyen Türkmen, tüm öğrencilere başarılar diledi.