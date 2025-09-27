Down sendromlu özel sporcu Kadriye Berfin Aşık (25), Çekya’nın başkenti Prag’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Şampiyonası’nda tenis branşında tekler ve çiftlerde altın madalya kazanarak Türkiye’yi gururlandırdı. Haftada dört gün süren yoğun antrenmanlarla şampiyonaya hazırlandığını belirten Aşık, hedefinin dünya şampiyonu olmak olduğunu ifade etti.

Avrupa Şampiyonasında Türk Bayrağı dalgalandı

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu’nun 2025 yılında Muğla Dalaman’da düzenlediği Türkiye Down Sendromlular Şampiyonası’nda tenis branşında birinci olan Kadriye Berfin Aşık, Prag’daki Avrupa Şampiyonası’nda tekler ve çiftlerde altın madalya elde etti. Antrenörü Sermin Günaydınoğlu ile sekiz yıldır çalışan Aşık, “Tenisi çok seviyorum.

Daha önce bronz ve gümüş madalya kazandım. Şimdi hayalime kavuştum. Hedefim sadece tenis dalında en iyi olmak. Şampiyon olup dünya kupasını da kaldıracağım” dedi.

Özel Eğitime küçük yaşta başladı

İzmir’de yaşayan iki çocuk annesi Serpil Aşık, kızının başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek özel sporculara daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurguladı.

Kadriye Berfin’in doğumundan kısa süre sonra özel eğitime başladığını anlatan Aşık, “Berfin doğduğunda emme ve ağlama refleksi yavaştı. İki aylıkken Ege Üniversitesi Hastanesi’nde teşhis konuldu ve özel eğitime başladı. Zor bir bebeklik geçirdi. Üç yaşında kreşe başladı, ilkokula kaynaştırma öğrencisi olarak gitti ama bazı aileler sınıflarında istemedi. Daha sonra özel alt sınıfa geçti” dedi.

Aile desteğinin önemi

Kızının tanısı konulduktan sonra özel bireylerin aileleriyle bir araya gelme imkânlarının arttığını belirten Serpil Aşık, “Sekiz yıl önce tenise başladık. Önce hobi amaçlıydı, ama Berfin sporu çok sevdi ve devam etti.

Geçen yıl Antalya’da 2 bronz, 1 gümüş madalya kazandı. Prag’da ise tekler ve çiftlerde altın madalya aldı. O an mutluluktan ağladım. Özel bireylerin aileleri hiçbir zaman pes etmemeli. Ben hiç pes etmedim ve hala yanındayım. Pes edersek bu çocuklar yalnız kalır” ifadelerini kullandı.

Dünya Şampiyonası hedefi

Türkiye Tenis Federasyonu 2. Kademe Tenis Antrenörü Pelin Kalyoncu Ekşisu, Kadriye Berfin’in 2026 Haziran’ında yapılacak dünya şampiyonasına sıkı bir hazırlık içinde olduğunu belirtti. Ekşisu, “Hedefimiz önce milli takım seçmelerini kazanmak, ardından Avrupa şampiyonluğunu dünya şampiyonasıyla taçlandırmak.

Özel sporcuların spora kazandırılması çok değerli. Onlar örnek ve ilham oluyor. ‘Ben yapamam’ seçeneği yok. Antrenörlerimiz ve federasyon, bu çocuklar için yoğun emek veriyor ve destek sağlıyor” dedi.