İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde devam eden bir inşaat projesinde meydana gelen feci kaza, iş dünyasını ve bölge halkını yasa boğdu. Binanın altıncı katında görev yaptığı sırada dengesini kaybederek boşluğa düşen Murat Kaya isimli işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bağyurdu Mahallesi’nde feci kaza

Kemalpaşa ilçesine bağlı Bağyurdu Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, inşaat çalışmalarında görev alan Murat Kaya, henüz belirlenemeyen bir nedenle bulunduğu binanın 6. katından aşağı düştü. Metrelerce yükseklikten beton zemine çakılan işçiyi gören mesai arkadaşları, durumu vakit kaybetmeden güvenlik güçlerine ve sağlık merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok kısa bir sürede intikal eden sağlık ekipleri, talihsiz adamın durumunu kontrol altına almak için seferber oldu.

Olay yerinde acı haber geldi

Sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk muayene ve müdahaleler sonucunda, yüksekten düşmenin etkisiyle ağır darbe alan Murat Kaya’nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaya’nın yaşamını yitirdiğinin kesinleşmesi üzerine bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, kazanın meydana geldiği noktada kapsamlı araştırmalar yürüttü. İnşaat sahasında güvenlik çemberi oluşturulurken, çalışma arkadaşlarının büyük bir üzüntü içerisinde olduğu gözlendi.

Son yolculuğuna Yeşilyurt Köyü’nden uğurlanacak

Savcılık tarafından yürütülen incelemelerin tamamlanmasının ardından Murat Kaya’nın naaşı, otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Burada gerçekleştirilecek yasal prosedürlerin ardından ailesine teslim edilecek olan cenazenin defin programı da netleşti. Talihsiz işçinin, Kemalpaşa Bağyurdu Yeşilyurt Köyü Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlanacağı bilgisine ulaşıldı.

Geniş çaplı soruşturma sürüyor

Yaşanan bu üzücü iş kazasıyla ilgili adli makamlar tarafından derhal soruşturma başlatıldı. İnşaat alanındaki güvenlik önlemlerinin yeterliliği, iş sağlığı prosedürlerine uyulup uyulmadığı ve düşme olayına sebebiyet verebilecek teknik aksaklıklar çok yönlü olarak mercek altına alındı. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin tüm titizliğiyle devam ettiğini ve kaza sebebinin detaylı raporlar sonucunda netleşeceğini ifade etti.

