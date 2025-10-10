Son Mühür/ Merve Turan - Foça Phokaia Lions Kulübü ve Phokaia Foça Branch Lions Kulübü, otizme farkındalık amacıyla düzenledikleri etkinlikte özel eğitim öğrencileri ve aileleriyle buluştu. Tekne gezisiyle başlayan etkinlikte katılımcılar birlikte yemek yiyip keyifli bir gün geçirdi.

Foça’da anlamlı buluşma

İzmir’in Foça ilçesinde, otizme dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte Lionlar, otizmli öğrenciler ve aileleriyle bir araya geldi. Foça Phokaia Lions Kulübü ve Phokaia Foça Branch Lions Kulübü tarafından organize edilen etkinliğe, Ilıpınar Reha Midilli Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, öğretmenleri ve bazı aileler katıldı.

Programa ayrıca Lions Türkiye 118 R Yönetim Çevresi Down Sendromu ve Otizm Destek Komite Başkanı Didem Arslan da katılarak destek verdi.

Tekne gezisi ve keyifli bir gün

Etkinlik, katılımcıların birlikte katıldığı tekne gezisiyle başladı. Denizde keyifli anlar geçiren özel öğrenciler ve aileleri, ardından Foça’daki bir mekanda düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Sohbetlerin edildiği programda, Lionlar ile öğrenciler arasında sıcak ve samimi anlar yaşandı.

“Amacımız farkındalık yaratmak”

Etkinliği düzenleyen komite üyelerinden Lions Quest Koordinatörü İlkay Söylemezoğlu, otizmli bireyler ve özel eğitim gerektiren çocuklara yönelik farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Söylemezoğlu, “Ne mutlu ki ilçemizde böyle bir özel eğitim uygulama okulu var ve çocuklarımıza, gençlerimize yardımcı oluyor. Yaşam kalitelerini yükseltiyor. Biz de zaman zaman etkinlikler düzenleyerek destek olmaya çalışıyoruz. Bugün de onlarla yaşamı paylaşarak güzel bir gün geçirdik. Vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının bu alana dikkatini çekmek istedik. Bundan sonra da maddi ve manevi desteklerimizle yanlarında olacağız” dedi.