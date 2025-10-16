İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 69 yaşındaki emekli Şükriye Dere, rutin kontrol amacıyla gittiği Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) yapılan tetkikler sonucu meme kanseri olduğunu öğrendi.

Erken tanı sayesinde tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşan Dere, “Hiç korkmayın, kontrollerinizi mutlaka yaptırın” çağrısında bulundu.

KETEM’de tespit edildi, İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavi gördü

Geçen yıl KETEM’e başvuran Şükriye Dere’ye yapılan mamografi ve tetkiklerin ardından meme kanseri teşhisi konuldu.

Dere, İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ve burada yapılan ileri tetkiklerde hastalığın 2’nci evrede olduğu belirlendi.

5 Eylül 2024’te ameliyat edilen Dere, daha sonra kemoterapi ve radyoterapi gördü. Bu yıl 11 Eylül’de yapılan kontrollerde tüm test sonuçları temiz çıktı.

“Erken tanı çok önemli, korkmayın kontrole gidin”

Hastalığı yendikten sonra herkese tarama çağrısı yapan Dere, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Çok şükür sağlığıma kavuştum. Erken tanı çok önemli. 40 yaş üstü kadınlara tavsiyem hiç korkmasınlar, kontrollerini düzenli yaptırsınlar.

İlk tanı aldığımda çok üzüldüm ama şimdi çok iyiyim ve seviniyorum. Hastalık sürecinde moralimi hep yüksek tuttum, doktorlarımın dediklerini harfiyen uyguladım.”

Dere, KETEM’den aldığı broşürleri apartmanındaki komşularına dağıtarak erken teşhisin önemine dikkat çekti.

“Türkiye’de her yıl 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor”

Karşıyaka 1 Nolu Sağlıklı Hayat Merkezi KETEM Sorumlu Hekimi ve Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Derya Karagülle, meme kanserinin kadınlar arasında en yaygın kanser türü olduğunu belirterek önemli bilgiler paylaştı:

“Ekim ayı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Meme Kanseri Farkındalık Ayı olarak anılıyor. Türkiye’de her yıl yaklaşık 25 bin kadına meme kanseri tanısı konuluyor.

Her 8-10 kadından biri yaşamı boyunca en az bir kez bu hastalıkla karşılaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2040 yılına kadar vakalarda yüzde 40 oranında artış bekleniyor. Bu nedenle erken tanı ve düzenli kontroller hayati öneme sahip.”

“20 yaşından sonra her kadın ayda bir kendi muayenesini yapmalı”

Dr. Karagülle, erken tanının iki temel ayağı olduğunu belirtti: “Birincisi, 20 yaşından sonra her kadının ayda bir kez kendi kendine meme muayenesi yapması gerekiyor.

Meme yapısında bir farklılık ya da şekil bozukluğu fark edenler vakit kaybetmeden doktora başvurmalı. İkincisi ise mamografi.

40-69 yaş arasındaki kadınlara KETEM merkezlerinde 2 yılda bir ücretsiz mamografi çekimi yapıyoruz. Tüm kadınlarımızı bu taramalardan yararlanmaya davet ediyoruz.”

“Erken tanı sayesinde yaşam kalitesi düşmeden tedavi edildi”

Şükriye Dere’nin herhangi bir şikayeti olmadan taramaya geldiğini belirten Dr. Karagülle, süreci şu sözlerle özetledi:

“Dere’nin mamografi sonucu şüpheli çıkınca kendisini bilgilendirip ileri tetkik için hastaneye yönlendirdik. Burada ikinci evre meme kanseri teşhisi konuldu ve ameliyat ile tedavi süreci başlatıldı.

Erken tanı sayesinde yaşam kalitesi düşmeden sağlığına kavuştu. Bu, erken teşhisin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gösterdi.”

Farkındalık çağrısı: “KETEM’e gelin, kontrollerinizi yaptırın”

Uzmanlar, meme kanserinde erken teşhisin tedavi başarısını büyük ölçüde artırdığına dikkat çekiyor. KETEM’lerde 40-69 yaş aralığındaki kadınlara ücretsiz mamografi hizmeti sunuluyor.

Halk Sağlığı Uzmanları, düzenli taramaların yaşam kurtardığını vurgulayarak tüm kadınları KETEM merkezlerine davet ediyor