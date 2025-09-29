Henüz 22 yaşında olan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Yiğit Özden, Antalya’da tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Özden’in, yedi ay önce rahatsızlanmasının ardından yapılan kontrollerde kan kanseri teşhisi aldığı öğrenildi.

Uzun süren tedavi süreci

Yiğit Özden’in yaklaşık altı ay boyunca Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi gördüğü, son bir aydır ise özel bir hastanede yoğun bakım altında bulunduğu belirtildi. Doktorların tedavi planı kapsamında ilik naklinin zorunlu olduğu ifade edildi. Ancak uygun donör bulunamadığı, kardeşinin iliğinin yarı uyumlu olmasına rağmen enfeksiyon riski nedeniyle naklin gerçekleştirilemediği aktarıldı.

AK Parti yöneticisinin oğlu

Yiğit Özden’in, AK Parti Yönetim Kurulu Üyesi Baykal Özden ile Şengül Özden çiftinin büyük oğlu olduğu öğrenildi.

Cenaze Karavca’da toprağa verilecek

Genç öğrencinin cenazesi, pazartesi günü öğle namazının ardından Karavca Mahallesi Mezarlığı’nda defnedilecek. Özdeni'in vefatı; ailesi, yakınları, üniversiteden arkadaşları ve sevenlerini yasa boğdu.