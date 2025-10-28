İzmir’in Karabağlar ilçesi sakinlerinden Bülent Taşkıran ve 85 yaşındaki annesi, haftalardır onarım bekleyen ana şebeke suyu borusundaki patlak nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi’nde yaşanan olayda, evin içine sızan su, binada büyük hasara yol açarak aileyi akrabalarının yanına sığınmaya mecbur bıraktı.

Dört haftalık sızıntı evi yaşanmaz hale getirdi

Yaklaşık dört hafta önce evinin önündeki ana şebeke hattında küçük bir sızıntı fark eden Bülent Taşkıran, durumu hızla ilgili kurumlara bildirdi. Kendi tesisatında sorun olmadığını tespit eden Taşkıran, arızanın yoldaki ana borudan kaynaklandığını öğrenmesine rağmen ne İZSU'dan (İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü) ne de İzmir Büyükşehir Belediyesi Hemşeri İletişim Merkezi ile Karabağlar Belediyesi'nden çözüm bulabildi. Gün geçtikçe büyüyen sızıntı, evin zeminine ve duvarlarına yayılarak büyük bir su baskınına dönüştü. Yaşanan bu durum karşısında çaresiz kalan aile, eşyalarını tek bir odada toplamak zorunda kaldı.

Maddi kayıp büyük, anne mağdur oldu

Evinin artık oturulamaz hale geldiğini belirten Bülent Taşkıran, "Dört haftadır evimiz su içinde ve yaşanacak durumda değil. Şebeke suyundan kaynaklanan sızıntı, parkelerimizden duvarlarımıza kadar her yeri çürüttü. Mutfak dolapları tamamen kullanılamaz hale geldi. Evi boşalttık; tüm eşyalarımız suyun altında kaldı," sözleriyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı. Özellikle 85 yaşındaki annesinin durumu için üzüntüsünü dile getiren Taşkıran, yaşlı annesini de başka bir akrabasının yanına yerleştirmek zorunda kaldığını belirterek, "Bizi resmen evimizden ettiler" dedi.

Tadilat süreci en az altı ay sürecek

Bülent Taşkıran, şebeke suyu patlağının yol açtığı hasar nedeniyle binanın çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti. Duvarlardaki yoğun rutubet ve zemin hasarının onarılması için uzun bir sürece ihtiyaç duyulduğunu belirten Taşkıran, "Evin kuruması ve yeniden tadilata girmesi en az altı ay sürecek," şeklinde konuştu. Bu süre zarfında mecburen kiraya çıkmak zorunda kalacaklarını söyleyen Taşkıran, karşı karşıya kaldıkları yüksek maliyeti de paylaştı.

Yaklaşık altı aylık kira masrafının en az 180 bin TL, evin içini yeniden yaptırma maliyetinin ise 150 bin TL civarında olacağını hesapladığını belirterek, "Toplamda büyük bir masrafın altındayız. Tüm zararlarımızın kim tarafından ve ne zaman karşılanacağını gerçekten bilmiyoruz. Yetkililere defalarca ulaşmamıza rağmen kimsenin gelmemesi bizi çaresiz bıraktı" diyerek sitemini dile getirdi. Aile, mağduriyetlerinin giderilmesi için bir an önce somut adım atılmasını bekliyor.