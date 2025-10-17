Son Mühür/ Merve Turan - Efes Selçuk’un kültürel mirasına büyük emek veren Arkeolog Dr. Mustafa Büyükkolancı, meslek hayatında geride bıraktığı 50 yıllık deneyim ve birikimini Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen söyleşide anlattı.

Efes Selçuk’un tarihi mirasının korunması ve tanıtılması için uzun yıllar önemli çalışmalar yürüten Arkeolog Dr. Mustafa Büyükkolancı, meslek yaşamının yarım asrını kapsayan deneyimlerini Selçuk Efes Kent Belleği’nde düzenlenen söyleşide paylaştı. Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi kazılarının başkanlığını uzun süre yürüten Büyükkolancı, 50 yıllık meslek serüvenini bir kitapta toplamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Yarım asırlık kazı öyküsü

Arkeoloji dünyasının yakından tanıdığı Dr. Büyükkolancı, 1967 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü’nde başlayan öğrencilik yıllarından bugüne uzanan süreci anlattı. Katıldığı kazı çalışmaları, Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Kilisesi’ndeki araştırmalarıyla ilgili anılarını paylaşan Büyükkolancı, yarım asırlık meslek hayatının dönüm noktalarını kronolojik biçimde aktardı.

Sunum sırasında kazı alanlarından fotoğraflar, saha çizimleri ve özel arşivinden anı kareleri de izleyicilerle paylaşıldı. Katılımcılar, anlatılan her detayda Efes Selçuk’un kültürel zenginliğini yeniden keşfetme fırsatı buldu.

Yeni arkeoloji parkı önerisi

Dr. Büyükkolancı, konuşmasının sonunda kentin geleceğine ilişkin önerilerini de dile getirdi. “Artemis Tapınağı çevresindeki alan ele alınırsa burada çok güzel bir arkeoloji parkı oluşturulabilir. Hatta Dem Müzesi’nin önce bu alanda kurulmasını istemiştim, ancak Efes içinde açıldı. Bir gün bu projenin de gerçekleşeceğine inanıyorum. Alanın düzenlenmesiyle Selçuk yeni bir cazibe merkezine kavuşabilir” ifadelerini kullandı.