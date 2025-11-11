İzmir’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu iki hafta önce önemli bir operasyon gerçekleştirilmişti.

Karabağlar Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, S.M. (40) isimli şahsı 305 adet sentetik ecza maddesi ile suçüstü yakalamıştı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Çalışma genişletildi

Ekipler, S.M.’nin cezaevine girmeden önce uyuşturucu maddeleri kardeşi S.M. (32) ve yeğeni E.M. (22) ile birlikte kullandıkları kayıt dışı adrese sakladığı bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu adres için operasyon hazırlığı yapıldı.

Kayıt dışı evde 18 bin 652 adet sentetik madde

Belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenleyen ekipler, bin 339 tablet içinde 18 bin 652 adet uyuşturucu maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerin satışa hazır şekilde paketlenmiş olduğu değerlendirildi.

İki şüpheli gözaltına alındı

Operasyonda yakalanan S.M. (32) ve E.M. (22) gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Haklarında "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Soruşturmanın genişletilerek sürdüğü kaydedildi.