İzmir’de yer alan Smyrna Antik Kenti’nde yürütülen arkeolojik kazılarda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1800 yıllık bir heykel gövdesi bulundu. 90 santimetre genişliğinde ve 110 santimetre yüksekliğindeki heykelin, bir imparatora ya da tanrıya ait olduğu düşünülüyor.

Heykelin kimliği üzerinde çalışmalar sürüyor

Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, Smyrna Tiyatrosu’nda sürdürülen kazılarda çok sayıda arkeolojik bulguya ulaşıldığını belirtti. Ersoy, “Kazılarda tespit ettiğimiz bu heykel, kimliklendirme çalışmaları kapsamında kazı evine getirildi.

Fransız bir meslektaşımızın da katkılarıyla incelemeler devam ediyor. Şu an için heykelin Roma İmparatoru Hadrianus’a ait olma olasılığı güçlü. Ancak tanrısal bir figürse, Zeus olabileceği yönünde de değerlendirmelerimiz var” dedi.

Ersoy, ayrıca bazı araştırmacıların heykelin Büyük İskender’i temsil edebileceğini de ileri sürdüğünü belirterek, “Büyük İskender, İzmir’in yeniden kuruluşunda önemli bir figürdür. Bu nedenle heykelin ona ait olma ihtimalini de göz ardı etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Roma Dönemine ait görkemli bir eser

Kazı Başkanı Ersoy, dolomit taşından yapılan eserin M.S. 2’nci yüzyıla tarihlendiğini ve yaklaşık 1800 yıllık olduğunu vurguladı. “Heykelin üst kısmı eksik. Ancak insan ölçülerinin üzerinde boyutlara sahip olduğu için sahne binasındaki bir niş içinde sergilendiğini düşünüyoruz. Mevcut kısmı 90 santimetre genişliğinde ve 110 santimetre yüksekliğinde” bilgisini paylaştı.

Louvre Müzesi’nden uzman: “Nadir bir buluntu”

Heykelin kimliklendirilmesi çalışmalarına katkı sunan Fransa Louvre Müzesi Heykel Bölümü yöneticilerinden Uzman Ludovic Laugier, ilk incelemede heykelin Herkül figürüne ait olabileceğini düşündüğünü, ancak detaylı analiz sonrası Zeus olma ihtimalinin ağır bastığını ifade etti.

Laugier, “Heykelin elinde yer alan Medusa betimi, Zeus için koruyucu bir sembol olarak kabul ediliyor. Avrupa’daki müzelerde benzer örnekler çok az sayıda bulunuyor. Özellikle bir tiyatro alanında bu nitelikte bir eserin keşfedilmesi oldukça sıra dışı bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

Smyrna kazıları çok sayıda eseri gün ışığına çıkardı

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen kazılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı, İzmir Ticaret Odası ve Güzel Enerji Akaryakıt A.Ş. desteğiyle sürdürülüyor.

Kadifekale ile Kemeraltı arasındaki bölgede yer alan Smyrna Antik Kenti, Büyük İskender tarafından kurulan 193 hektarlık alana yayılıyor. Kent, UNESCO tarafından 2020 yılında “İzmir Tarihi Liman Kenti” adıyla Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil edilmişti.

Kazılarda ortaya çıkarılan Smyrna Agorası ve Smyrna Tiyatrosu, Akdeniz coğrafyasının en büyük antik yapıları arasında gösteriliyor.