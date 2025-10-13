Son Mühür / Yiğit Uzun- İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON hakkında yürütülen, kooperatiflerdeki usulsüzlük iddialarına ilişkin davanın ikinci duruşmasında, eski İZBB Genel Sekreteri Barış Karcı ve avukatı Nilay Kökkılınç savunma yaptı.

Protokoller hiçbir zaman feshedilmedi

Karcı, mahkemede yaptığı savunmada, iddianamede yer alan protokol iptali iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Geçen duruşmadan bu yana bazı değişiklikler oldu. İyi niyet protokolleri imzalanmış, işin devamı yönünde karar alınmıştır. Bugüne kadar İZBETON ile İZBB arasındaki protokoller hiçbir zaman feshedilmemiştir” diyen Karcı, halen yürürlükte olan 41,9 milyon liralık teminat mektubunun da belediyenin elinde bulunduğunu ve bozdurulmadığını ifade etti.

Cezai müeyyide uygulanmadı, sözleşmeler güncellendi

Karcı, protokoller feshedilmediği için herhangi bir cezai yaptırımın da uygulanmadığını, belediye ile kooperatifler arasındaki sözleşmelerin yasal zeminde güncellendiğini söyledi. “Taraflar, açılmış davalardan feragat ederek yeni protokollerle anlaşmaya varmıştır. Üçüncü etapta yapılacak işlemler de belediye ile kooperatifler arasında kararlaştırılmıştır. Belediyeye yöneltilen kamu zararı iddialarına ilişkin sorulara verilen resmi yanıtta da muhasebe kayıtlarında herhangi bir zarar bulunmadığı açıkça belirtilmiştir.”

Avukat Kökkılınç: Kurumsal düzeyde zarar yok

Karcı’nın avukatı Nilay Kökkılınç da yaptığı savunmada, belediye ile şirketler arasında 2023 yılında imzalanan protokollerin ve sözleşmelerin hukuka uygun biçimde düzenlendiğini vurguladı.

“Mali Hizmetler Daire Başkanlığı’nın yazılı beyanında açıkça ‘kurumsal zarar yoktur’ ifadesi yer almaktadır” diyen Kökkılınç, kira sözleşmeleri ve trafik projeleriyle ilgili işlemlerin de tamamen mevzuata uygun yürütüldüğünü, zarar iddialarının resmi raporlarla desteklenmediğini söyledi.

Kökkılınç ayrıca, Dönüşüm Daire Başkanlığı’ndan gelen bir yazıda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici firmalar arasında herhangi bir ihtilafın bulunmadığının belirtildiğini aktararak, “Dosya kapsamı değerlendirildiğinde kurumsal bazda kamu zararı oluşmadığı açıktır” dedi.

Yönetim Kurulu kararları yasal, suç unsuru yok

Savunmasında yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna da değinen Kökkılınç, 2015–2024 yılları arasında alınan yönetim kurulu kararlarının tamamının yasal çerçevede gerçekleştiğini, genel müdür ve yardımcılarına yetki devrinin de yürürlükteki usule uygun yapıldığını belirtti.

“Dosyada adı geçen yönetim kurulu üyelerinden yalnızca ikisinin imzası bu kararlarda yer alıyor. Ancak bu durum suç teşkil eden bir eylem olarak değerlendirilemez” diyen Kökkılınç, bazı sanıkların tutukluluk hâlinin de artık gerekçesiz olduğunu belirterek, müvekkilleri hakkında adli kontrol veya tahliye talebinde bulundu.

İZBETON davasında savunmaların ortak vurgusu, belediye kayıtlarında “kamu zararı bulunmadığı” yönündeki resmi yazılar oldu. Sanık avukatları, tüm işlemlerin yasal çerçevede yürütüldüğünü ve mevcut protokollerin geçerliliğini koruduğunu belirterek, davanın bu yönüyle düşürülmesi gerektiğini savundu.