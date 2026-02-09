Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, geçtiğimiz günlerde Balçova ilçesinde sokakların asfalt konusunda eksiklikleri olduğunu öne süren ve yolların bozuk olduğunu iddia eden AK Partili ilçe başkanı Halit Aydın Kayacan’ı eleştirerek, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Murat Aküzüm: Hayırlı bir tur atmayı deneseydi yaptığı açıklamanın ne kadar komik olduğunu fark ederdi

Balçova Belediyesi’nin 100’den fazla sokakta asfaltlama çalışması yaptığını hatırlatan ve ilçede belediyecilik anlamında yapılan çalışmaların her partiden seçmenler tarafından takdirle karşılandığını hatırlatan CHP Balçova İlçe Başkanı Murat Aküzüm, “Daha görevinin başında Balçova’yı tanımadan, sokağa çıkmadan, asfaltı görmeden bir çukur üzerinden basına açıklama yapan yeni atanmış AK Parti ilçe başkanı, ilçemize hayırlı olsun demeden önce hayırlı bir tur atmayı deneseydi, belki de yaptığı açıklamanın ne kadar komik olduğunu fark ederdi.

Ülkemizin içinden geçtiği derin ekonomik kriz ve CHP’li belediyelerin ‘silkeleme’ operasyonlarından geçtiği bu dönemde, Balçova Belediyemiz 100’den fazla Sokak’ta asfaltlama çalışmaları tamamlanmış, onlarca sokakta taş döşeme çalışmaları gerçekleştirmiş, krizin yarattığı ekonomik yoksunluğu ortadan kaldırabilmek için on binlerce hemşehrimize sosyal yardım ulaştırmış, hemşerilerimizin uygun fiyattan faydalandığı Kent Lokantası ve Bal Kafeleri hayata geçirmiş, binlerce öğrencimize nakdi destek ve ulaşım desteği sağlamıştır.

Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmaları için 7 spor tesisini baştan aşağı yenilemiş, hemşerilerimizin kaliteli hizmet alabilmesi için 2 yılda kamuya 21 araç kazandırmış, kente yeni yeşil alanlar kazandırmış ve AK Parti ilçe başkanının bahsettiği ‘En Başarılı İlçe Belediyesi’ ödülünü de büyük bir gururla almıştır. Yapılan saha çalışmalarında Balçova Belediye’miz, yaptığı halk merkezli belediyecilik ile AK Partili seçmenlerinde teveccühünü kazanmış. Yapılan anketlerde memnuniyet oranı her geçen gün artmaktadır. Ancak anlaşılan o ki AK Parti ilçe başkanı Balçova gerçeklerinden çok ama çok uzaktır.” diye konuştu.

“CHP’li belediyeler sorunun değil çözümün parçası olmak için çalışmaya devam etmektedir”

Ayrıca, ilçede özelleştirilen elektrik ve doğalgaz şirketlerinin yaptığı özensiz kazıların İZSU altyapılarını tahrip ettiğini kaydeden CHP’li Aküzüm, “Kaldı ki AK Parti Balçova İlçe Başkanının, sorunların hangi kurumların yetkisinde olduğuna dair bir bilgisi yoktur. Ama isterse bizler, sorunların hızla çözümü noktasında kendisine hangi problemin hangi kamu kurumunun sorumluluk alanında olduğu hakkında bilgi paylaşımı yapabiliriz.

Söz konusu alanda birçok kamu kurumu ve özel şirketlerin alt yapıları bulunmaktadır. Özelleştirilen elektrik ve doğalgaz şirketlerinin yaptığı özensiz kazılar da İZSU altyapılarını tahrip etmektedir. Ancak CHP’li belediyeler sorunun değil çözümün parçası olmak için çalışmaya devam etmektedir. Ihlamur sokakta daha önce oluşan sorunla alakalı Balçova Belediyemiz ve İzmir Büyükşehir Belediyemiz bürokratları bölgede ortak çalışmalar gerçekleştirmiş ve sorunun çözümü için proje geliştirmişlerdir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin 14.01.2026 tarihli toplantısında bahse konu bölgenin alt yapılarının değiştirilmesi, yeni yağmur kanalları inşa edilmesi ile ilgili karar alınmış, Şubat ayı içerisinde çalışmalar başlayacak ve 3 etapta tamamlanacaktır.” dedi.

“Balçova emekle yönetilir”

Öte yandan, AK Partili Kayacan’ın açıklamalarını değerlendiren, CHP’li Aküzüm, Balçova’nın emekle yönetileceğini vurgulayarak, “Bu açıklamalar ilçemizin geleceği için değil, yeni atanan sayın ilçe başkanının kişisel kariyer hedefleri için yapılmış karalama girişimleridir. Kendi kişisel siyasi kariyer hedefleri için basın açıklaması yapmak istiyorsa kendisine tavsiyemiz öncelikle dersine iyi çalışmasıdır.

Bilgi sahibi olmadan yapılan açıklamalar milletvekilliği yolunda katkı değil eksi yazar. Eğer basında daha görünür olmak istiyorsa, bunu yaparken ilçenin gerçek sorunlarının çözümü noktasında hareket etmesini öneriyoruz Şunu açıkça söyleyelim: Asfaltı görmeden çukur anlatmak muhalefet değil, acemiliktir. İlçeyi tanımadan konuşmak siyaset değil, masa başı dedikodudur. Balçova sokaktan yönetilir. Balçova emekle yönetilir. Balçova’yı bilmeden, gezmeden, vatandaşın yüzüne bakmadan yapılan her açıklama sadece kağıt üstünde kalır.” diye konuştu.

“Biz Balçova için çalışmaya devam edeceğiz”

Son olarak, Balçova için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen ve süreci vatandaşların sağduyusuna bıraktıklarını aktaran CHP’li Murat Aküzüm, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Biz CHP olarak Balçova’da laf değil, yol yapıyoruz. Algı değil, asfalt üretiyoruz. Karalama değil, hizmet yapıyoruz. Tavsiyemiz şudur: Sayın ilçe başkanı önce ilçeyi bir gezsin, yapılan işleri bir görsün, sonra konuşsun. Aksi halde yaptığı her açıklama, Balçova’yı değil, sadece kendi siyaset acemiliğini teşhir eder.

Yıllardır merkezi iktidarın Balçova’ya ayırmadığı bütçeleri, yatırımları, görmezden gelinen sorunları tek kelime bile anmayanlar, bugün bir çukur bulup onu da yanlış yerde arayarak fukara siyaseti yapıyorlar. Görünen o ki sayın ilçe başkanının siyasi ikbalini Balçova'ya hizmet ederek değil, yapılan işleri görmezden gelip karalama yaparak inşa etme tercihi oldukça manidardır. Hizmet üretmek yerine algı üretmeyi, çözüm aramak yerine sorun icat etmeyi siyaset sanan bu anlayışın Balçova'ya verecek hiçbir katkısı yoktur. Biz Balçova için çalışmaya devam edeceğiz; başkalarının kariyer planlarını ise Balçovalıların sağduyusuna bırakıyoruz.”