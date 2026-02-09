Son Mühür / Yağmur Daştan- İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin, Zengizor İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Mustafa Zengizor hakkında açılan konkordato davasında kesin mühlet talebini reddetmesi ve geçici mühleti kaldırmasının ardından, gözler şirket yönetimine çevrildi. Kasım ayında yaşanan mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan ve bu süreçte kamuoyunda geniş yankı uyandıran Zen Yapı dosyası, mahkemenin son kararıyla birlikte yeni bir aşamaya girerken, şirketin bundan sonraki yol haritasına ilişkin Firma Sahibi Mustafa Zengizor, açıklamalarda bulundu.

“Biz zaten çözüm odaklıyız”

Mahkeme kararının ardından konuşan Zengizor, hem alacaklıların hem de projelerden daire satın alan vatandaşın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, şirketin faaliyetlerine devam edeceğini ve devam eden projelerin tamamlanacağını ifade etti. Sürecin mümkün olan en az mağduriyetle atlatılması için adımlar attıklarını belirten Zengizor, konkordato sürecine, sunulan teminatlara ve yürütülen görüşmelere ilişkin ayrıntıları da paylaştı. Zengizor, “Çalışmalara devam edeceğiz. Şu anda 200 milyonluk çeklerimizi geriye aldık. Daireler için de bir ortak ayarladık. Kime, kaç para verdiysek hepsini geri arıyor aynı verdiğimiz paradan, millet mağdur olmasın diye. Mahkeme iflas vermedi, konkordatoyu da uzatmadı. Biz zaten çözüm odaklıyız. O açıdan da mahkeme kararını verdi” ifadelerini kullandı.

“Helalleşmek istiyoruz”

Zengizor, “200 milyonluk çekimizi de mahkemeye sunduk. Dairelerde de bir 60 ila 70 tane var onu da sunduk. Toparlamaya devam ediyoruz. Herkesin mağduriyetini gidereceğiz. Bu süreci az mağduriyetle atlatmak istiyoruz. Helalleşmek istiyoruz. En azından insanlar verdikleri parayı geri alsın. Mağduriyetin fazlası yaşanması” ifadelerini kullandı.

“İşimizi bitirip ileriye bakacağız”

İnsanların mağduriyetinin giderilmesinden sonra şirketin çalışmalarına devam edeceğini de aktaran Zengizor, yapımı devam eden projeler hakkında da bilgiler verdi. Projelerin devam edeceğini söyleyen Zengizor, “Devam eden projeleri bitireceğiz. Şu anda imzaları bekliyoruz, sonrasında hemen başlanacak. Üç tane projeyi devrettim, onlar da ‘Biz devralalım, sen işin başında dur’ dediler. Temelde olan, Terrace ve Eva projelerimiz. Aslında devretmedik de taşeronluk gibi çalışmaları üstleneceğiz. Ödemeleri onlar yapacak, takibini bizim şirketin üzerinden devam edeceğiz. Onlar dışında başka projemiz yok. İşimizi bitirip ileriye bakacağız. Hem mağduriyeti gidereceğiz hem de projelerimizi tamamlayacağız” diye konuştu.